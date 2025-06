Inter, venerdì c'è il Como: novità per Frattesi e Lautaro Martinez, Zielinski e Pavard a parte

In vista della sfida dell'Inter col Como in programma venerdì sera e valevole per l'ultima giornata di campionato, ci sono aggiornamenti importanti per Simone Inzaghi e per molti fantallenatori.

DALL'IINFERMERIA - Questa mattina sia Lautaro Martinez che Davide Frattesi hanno lavorato parzialmente in gruppo e dunque dovrebbero essere entrambi a disposizione per il match di Como. Ancora lavoro a parte, invece, per Pavard e Zielinski, quest'ultimo alle prese con un leggero affaticamento muscolare.