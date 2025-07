Inter-Barcellona: Lautaro verso la titolarità, convocato Lewandowski ma non Balde

Giorno di vigilia in casa Inter, che martedì sera sfida il Barcellona a San Siro nella semifinale di ritorno in Champions League dopo lo spettacolare 3-3 dell'andata in terra catalana.

Oggi pomeriggio alle ore 14:30 c'è stata la conferenza stampa con il difensore Alessandro Bastoni e l'allenatore Simone Inzaghi, che poi alle 16:45 ha guidato la seduta di rifinitura sempre alla Pinetina di Appiano Gentile. Superato il "provino" per Lautaro Martinez, ormai recuperato dall'elongazione ai flessori della coscia sinistra procuratasi sul finire del primo tempo della gara d'andata giocata mercoledì scorso. Rispetto a settimana scorsa non torna il difensore francese Pavard, reduce da una distorsione alla caviglia rimediata nella partita di campionato persa in casa contro la Roma che però non gli consentirà di scendere in campo. Il francese non è stato convocato per la sfida al Barcellona. La squadra nerazzurra tornerà in campo anche domani mattina, nel giorno della gara.

Invece il Barcellona si è allenato a San Siro alle ore 18:30 dopo la conferenza stampa di Hansi Flick alle ore 17:45. Il tecnico tedesco perde il terzino destro francese Koundé e sulla sinistra non recupera l'altro terzino Balde, ma convoca l'attaccante polacco Lewandowski, pronto almeno per la panchina.



Intanto l'Inter comunica che si corre verso il sold-out: "Il Meazza sarà tutto esaurito per la sfida contro i blaugrana, ma l'invito per i tifosi che non sono ancora riusciti ad acquistare il tagliando è quello di monitorare quotidianamente inter.it/tickets. Sulla pagina riservata alla vendita dei biglietti per Inter-Barcellona, infatti, verranno rimessi in vendita tagliandi che torneranno a essere disponibili. Il sito dell'Inter è l'unico canale ufficiale di vendita per i biglietti: per tutti l'invito è quello di diffidare da qualsiasi annuncio o sito alternativo o di rivendita.

Per la partita in questione non è consentito il cambio nominativo. Qualsiasi biglietto acquistato al di fuori del circuito ufficiale nerazzurro non sarà perciò valido e utilizzabile, e rappresenterà di fatto una truffa.

Il match è in programma alle 21:00 di martedì 6 maggio: l'invito per tutti i tifosi in possesso di biglietto sarà quello di recarsi al Meazza con largo anticipo, per completare tutte le operazioni di controllo prima dell'ingresso.

Il Club si riserva di comunicare nei prossimi giorni ulteriori informazioni utili per la partita".

In mattinata sono stati messi in vendita gli ultimi biglietti al primo anello: blu da 250 euro, arancio da 390 euro e rosso da 420 euro.

L'incasso previsto è sui 13 milioni di euro: sarebbe il nuovo record per una partita di calcio in Italia.