Inter, via Arnautovic e Correa: chi va al Mondiale per club e chi può arrivare dopo

Marko Arnautovic e Joaquin Correa rappresentano ormai il passato, i due pesavano a bilancio complessivamente 25 milioni di euro e salutarli è una bella boccata di ossigeno fresco per Oaktree, che adesso ragiona sul futuro. Le intenzioni iniziali erano quelle di riuscire a fare subito una punta per il Mondiale per Club, ma le circostanze non sono state favorevoli. Soprattutto quelle legate a Bonny: l’attaccante del Parma è attualmente fermo ai box per un infortunio e chiudere l’operazione entro il 10 giugno non sarebbe comunque servito a metterlo a disposizione di Chivu, che alla fine dovrà arrangiarsi con quello che ha in casa.

Così il Mondiale per Club diventerà una bella vetrina per qualche giovane talento di casa, tre in particolare: Sebastiano Esposito, Pio Esposito e Valentin Carboni. Il primo è rientrato dal prestito all’Empoli, il classe 2000 è stato autore di un ottimo avvio di stagione e di una seconda parte di campionato meno esaltante. È sicuramente più maturo rispetto a quando è andato via e adesso avrà l’opportunità di dimostrarlo. Il secondo.

che gli darebbe l'opportunità di confrontarsi anche nel massimo campionato, dopo aver fatto molto bene in quello di B.

Infine c’è Valentin Carboni, ragazzo che aveva provato un’esperienza all’estero. Stesso anno di nascita di Pio Esposito, Carboni ha provato ad affermarsi con il Marsiglia di De Zerbi ma prima qualche difficoltà di ambientamento e poi il grave infortunio gli hanno impedito di giocare. Il 12 ottobre 2024 Valentin Carboni si è procurato una lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, da quel momento non ha più messo in campo e anche per questo attorno a lui non c’è più il mercato che poteva esserci la scorsa estate. La buona notizia è rappresentata dal fatto che adesso il ragazzo sta bene, è completamente ristabilito ed è a totale disposizione di Chivu già a partire dalla prima partita. Certo, ci sarà bisogno di cautela e rodaggio, ma Carboni finalmente tornerà a su un campo di calcio e poi l’Inter deciderà il da farsi dopo il Mondiale, sperando che questa competizione lo aiuti anche pian piano a riprendere confidenza.

Gli altri due attaccanti a disposizione di Chivu sono due colonne di questa squadra, la coppia su cui spesso si è sorretta l’Inter squadra: Thuram e Lautaro Martinez. Per la Thu-La è ancora cocente la delusione rimediata in finale di Champions, le scorie non sono ancora state eliminate ma è già tempo di misurarsi in una nuova competizione e forse questo potrà aiutarli a superare questo momento. In panchina troveranno Cristian Chivu, un elemento di discontinuità rispetto al passato, un allenatore giovane che avrà bisogno anche del loro aiuto.