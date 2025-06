L'Inter rischia di aver trovato un nuovo Bisseck con un giovanissimo profilo del calcio tedesco che sembra in aria di trasferirsi in nerazzurro nel prossimo futuro. Sarebbe il terzo colpo a parametro zero in vista dell'estate per la società di Viale della Liberazione, che ha già impostato e quasi definito due colpi come Piotr Zielinski e Mehdi Taremi (d’altronde, i diktat imposti dal club sono i medesimi sia per la prima squadra che per le giovanili: sostenibilità è la parola chiave).

MERCATO - I radar di Ausilio e Marotta sono sempre accesi anche su profili futuribili, dal potenziale importante. L'ultimo nome, come riportato dalla Bild, è quello di Karim Coulibaly, difensore centrale classe 2007, di proprietà dell'Amburgo, ma con un contratto in scadenza a giugno e le cui trattative per il rinnovo sono ancora in alto mare. Dalla Germania si parla di un interessamento concreto da parte della squadra campione d'Italia, nell'ottica di un ringiovanimento del reparto avviato già la scorsa estate con l'acquisto del suo connazionale Bisseck, capitano dell'U21 tedesca.

PROFILO - Nonostante la giovanissima età (deve compiere 17 anni il prossimo 23 maggio) Couilbaly sta bruciando le tappe, pur non avendo ancora debuttato in prima squadra. Prestanza fisica e ottima tecnica di base ne fanno un interprete moderno del ruolo, con ampi margini di miglioramento. Il giovane classe 2007, nella difesa a tre di Simone Inzaghi, potrebbe tranquillamente ricoprire tutti e tre i ruoli dietro, vista l'abilità nel muoversi da braccetto di sinistra e le doti in fase di spinta. Di chiare origini ivoriane, è nato e cresciuto in Germania ed è quindi dotato di passaporto comunitario. Coulibaly è uno dei grandi protagonisti della formazione Under 19 dell’Amburgo, dove ha presenziato in 23 match, siglando anche tre reti e mettendo a referto un assist.