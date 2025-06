Inter, Zanchetta al Novara: Benny Carbone per la Primavera nerazzurra

Andrea Zanchetta lascia la Primavera dell'Inter e diventa il nuovo allenatore del Novara in Serie C. Al suo posto il club nerazzurro è pronto a ingaggiare l'ex attaccante Benito Carbone.

L'Inter ha poi praticamente definito i tecnici delle altre squadre giovanili: la neonata Under 23 in Serie C a Stefano Vecchi, l'Under 18 a Simone Fautario, l'Under 17 all'ex portiere sloveno Samir Handanovic, l'Under 16 a Paolo Dellafiore (ex assistente di Zanchetta) e l'Under 15 a Juan Solivellas.

IL COMUNICATO - Novara Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo, fino a giugno 2027, con Andrea Zanchetta, che, a partire dal 1° luglio, ricoprirà il ruolo di guida tecnica della prima squadra.

Dal 2011 veste i panni dell’allenatore, cercando di accrescere sempre di più il suo bagaglio con diverse esperienze a livello giovanile. In panchina guida i ragazzi di Cremonese, Juventus, Alessandria e Inter, alzando sei trofei in totale. L’ultimo poche settimane fa portando i nerazzurri alla vittoria dello Scudetto Primavera. In mezzo una parentesi tra i grandi da collaboratore tecnico con l’Hellas Verona in Serie A.

A mister Zanchetta il benvenuto a Novara da parte del Club.