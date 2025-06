Inter, Zanetti: "Chivu? Spero in un lungo progetto, lo proteggerò. Noi del Triplete sempre con lui in panchina"

Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha parlato a Sport Mediaset prima della sfida contro il River Plate, l'ultima nel girone E del Mondiale per Club FIFA: Queste le parole dell'ex capitano nerazzurro.

CONTRO IL RIVER - "La partita è speciale, è una grande emozione vedere una squadra argentina che porta così tanti tifosi. Certo, il River è una delle più grandi squadre d'Argentina, conosco bene il loro gruppo e l'allenatore, con cui ho giocato in Nazionale. Speriamo in una bella partita. Loro fanno questo 4-3-3 con giocatori di qualità che possono metterti in difficoltà, per questo dobbiamo stare molto attenti".

CHIVU - "Sono felicissimo per questa opportunità che ha Cristian, è uno dei campioni del Triplete e nella chat gli abbiamo detto che quando scende in panchina non lo farà mai da solo. Spero possa essere un lungo progetto con noi, se lo merita: starò al suo fianco e lo proteggerò".

MONDIALE PER CLUB - "Per noi conta tanto andare avanti, è una competizione nuova che vede tutto il mondo. Speriamo in una bella partita e nella qualificazione, poi vedremo dove arriveremo".

Tanti giovani in questa Inter.

"Per me è fondamentale investirci. Pio Esposito ha una grande opportunità, a fianco di Lautaro che lo aiuterà tantissimo. L'altra volta Carboni ha fatto gol... Possiamo contare su questi giovani, speriamo crescano insieme a noi".