Inter, Zanetti: "L'eliminazione dal Mondiale per Club ci ha fatto male. Noi protagonisti in ogni competizione"

Il vicepresidente dell'Inter ha commentato l'eliminazione agli ottavi del Mondiale per Club contro il Fluminense

Javier Zanetti è intervenuto ai microfoni di Radio Le Red, per parlare della recente elminazione dal Mondiale per Club dei nerazzurri, usciti contro il Fluminense agli ottavi di finale. Di seguito le parole del vicepresidente dell'Inter.

ELIMINAZIONE DOLOROSA - "Provo sentimenti contrastanti. Dopo una stagione fantastica, soprattutto con tante partite, l'eliminazione contro il Fluminense ci ha fatto male perché pensavamo di poter giocare una partita diversa e arrivare ai quarti di finale. Non è andata così, ma vabbè. Ora i giocatori si stanno riposando per affrontare quella che sarà la nuova stagione, che sarà anche molto ricca di partite.".

PROTAGONISTI - "Il numero di partite giocate è stato pesante, ma quando giochi per una grande squadra è normale avere questo tipo di partite. Soprattutto quando si hanno ambizioni come le nostre. Siamo stati protagonisti in ogni competizione".