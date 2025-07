Intermania, Asllani perso: cosa deve fare Inzaghi senza Calhanoglu

Déjà vu. L'Inter perde per la terza volta in questa stagione, sempre nel finale di partita contro una squadra rossonera. Dopo i gol di Gabbia a San Siro in campionato a settembre e di Mukiele a Leverkusen in Champions League a dicembre, stavolta è Abraham a punire i nerazzurri. Che in un colpo solo perdono il secondo derby di fila e la finale di Supercoppa italiana a Riyad, dove va in scena una gara rocambolesca.Â

I redivivi Lautaro e Taremi illudono i campioni d'Italia con un micidiale uno-due, che sa tanto di doppio colpo del ko. Il Milan sembra alle corde, ma Theo Hernandez e Leao risorgono e fanno risorgere il Diavolo. Aiutato involontariamente da un avversario: Asllani. Troppo lento, molle e passivo sia nell'azione che porta alla punizione del 2-1 (a prescindere dal presunto fallo di Morata, un po' come successe a Sanchez contro Giroud nel derby scudetto del 2022), sia in quella del 2-3.Â

Errare è umano, ad esempio Bastoni non è irreprensibile sul 2-2 di Pulisic, ma la sua è una macchia in una prestazione quasi da incorniciare. Invece Asllani dà l'impressione di non mettere in campo la determinazione necessaria e, almeno per il momento, di non avere ancora personalità da grande squadra. Quando si perde in uno sport di squadra non è mai bello, né corretto, accusare un singolo additandolo come unico colpevole. Da grande allenatore qual è, giustamente Simone Inzaghi non lo farà mai pubblicamente, ma ora è chiamato a trarre delle conclusioni sul nazionale albanese classe 2002.Â

Arrivato dall'Empoli nel mercato estivo del 2022 per 15,7 milioni di euro, alla sua terza stagione in maglia nerazzurra Asllani non è ancora riuscito a ripagare la fiducia del tecnico e della società , che lo scorso settembre gli ha prolungato il contratto fino al 2028. Finora è stato giusto dargli spazio come vice Calhanoglu per permettergli di crescere e di provare a dimostrare il proprio valore, ma ora arriva il momento decisivo della stagione e i margini di errore si assottigliano sempre di più. Quindi, quando non c'è il regista turco, davanti alla difesa deve giocare un altro calciatore. Barella, Zielinski o Mkhitaryan: decida Inzaghi. Per Asllani ormai il tempo da regista sembra essere scaduto.Â

