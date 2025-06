Intermania: bravo Conte, lo Scudetto col Napoli dà meno fastidio di un suo ritorno alla Juve

Onore ai vincitori. Il Napoli scuce lo Scudetto all'Inter. Che fa subito i complimenti all'avversario e ora può consolarsi con la finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain in calendario sabato 31 maggio a Monaco di Baviera, ma non solo. Infatti i nerazzurri si confermano i migliori campioni d'Italia uscenti degli ultimi 5 anni.

Dopo aver conquistato il tricolore della seconda stella dominando la Serie A, Simone Inzaghi si arrende soltanto all'ultima giornata di campionato per un punto. Come era già successo tre stagioni fa a differenza della Juventus nel 2021, del Milan nel 2023 e del Napoli nel 2024. Tre squadre con lo Scudetto sul petto finite rispettivamente a meno 13, a meno 20 e addirittura a meno 41 punti dal primo posto in classifica.

De Vrij e Correa firmano la vittoria a Como e un nuovo recordo per l'Inter, salita a 114 goal segnati in questa stagione. A Napoli contro il Cagliari vanno in rete McTominay e Lukaku, i due acquisti fortemente voluti da Antonio Conte. Il quale ha grandi meriti: riconoscergli non significa sminuire il lavoro di Simone Inzaghi, anzi. Dovrebbero capirlo anche i tifosi.

Sondando l'umore del popolo nerazzurro, c'è la sensazione che questo Scudetto vinto col Napoli dia meno fastidio rispetto a un possibile ritorno di Conte alla Juventus. Segnale di come gli interisti stimino la professionalità dell'ex ct dell'Italia, pur criticandolo per una serie di dichiarazioni rilasciate nel corso di questa stagione. Fa parte del gioco, anche in questo modo Conte è riuscito a innervosire l'Inter: una missione fallita da Allegri alla Juventus l'anno scorso.

Quando il campionato finì in gloria per i nerazzurri, da oggi al lavoro per trasformare la delusione con le lacrime di capitan Lautaro e compagni a Como in carica ed energia verso la finale di Champions League contro il PSG a Monaco di Baviera tra una settimana.