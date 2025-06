Intermania, che jolly Bisseck: voci sul Real Madrid, quanto vale sul mercato? Se il Milan prende 40 milioni per Thiaw...

Mario Hermoso o Ricardo Rodriguez a parametro zero? Oaktree preferisce un altro acquisto "alla Bisseck". Ed è facile intuire perché. L'obiettivo dei fondi d'investimento che rilevano i club di calcio è di aumentare il valore patrimoniale, possibilmente calmierando i costi.

40 MILIONI PER THIAW - Il difensore tedesco è l'emblema del colpo ideale: arrivato l'estate scorsa dai danesi dell'Aarhus per 7 milioni di euro con un ingaggio da 800mila euro netti a stagione, nel giro di un solo anno il difensore tedesco classe 2000 ha quanto meno raddoppiato il valore del proprio cartellino. Se non di più, basti pensare ai 40 milioni di euro che potrebbe ottenere il Milan dal Newcastle per un profilo simile come il suo connazionale Malick Thiaw, che ha un anno in meno. Tra l'altro i due hanno giocato insieme due partite con la Germania Under 21.

LE VOCI SUL REAL MADRID - Intanto dalla Spagna è rimbalzata una voce su un presunto interesse del Real Madrid che, perso l'esperto spagnolo Nacho Fernandez andato a giocare in Arabia Saudita all'Al-Qadsiah, si è fatto soffiare il giovane francese Leny Yoro (classe 2005), trasferitosi dal Lille al Manchester United per 62 milioni di euro. Finora le voci sul Real Madrid non si sono concretizzate in un'offerta e comunque una sua cessione non è nei piani dell'Inter.

SPLENDIDO SPLENDENTE - Yann Aurel Bisseck si è presentato al raduno in perfette condizioni psico-fisiche, brillando nelle prime amichevoli vinte con Lugano, Pergolettese e Las Palmas. Complice l'assenza del francese Benjamin Pavard ancora in vacanza dopo Euro 2024, Simone Inzaghi lo ha schierato sempre dall'inizio come braccetto di destra nella difesa a tre.

JOLLY DIFENSIVO - Ma all'occorrenza può ricoprire anche altri ruoli: l'anno scorso negli Europei Under 21 giocati da capitano è stato impiegato come centrale di sinistra nella difesa a quattro, mentre all'Aarhus faceva il centrale nella difesa a tre; e atleticamente ha la gamba per fare pure l'esterno in un centrocampo a cinque. Insomma l'Inter ha pescato un vero e proprio jolly.