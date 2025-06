Intermania, Chivu prova un nuovo sistema di gioco: ideale per Nico Paz

Il percorso dell'Inter di Cristian Chivu al Mondiale per Club negli Stati Uniti parte con un mezzo passo falso, pareggiando col Monterrey. Lautaro Martinez risponde al vantaggio segnato da Sergio Ramos e mette la propria firma sull'1-1. Lo stesso risultato delle ultime due sfide tra Italia e Messico ai Mondiali per nazionali, con goal di Daniele Massaro a USA '94 e di Alessandro Del Piero a e Corea del Sud-Giappone 2002.

Chivu schiera il solito 3-5-2 alla Inzaghi, con Asllani e Darmian al posto degli infortunati Calhanoglu e Dumfries. Assenti anche Bisseck, Frattesi, Taremi e Pio Esposito. Suo fratello maggiore Sebastiano (possibile contropartita tecnica per Bonny del Parma) rappresenta l'unica novità di formazione, preferito a Thuram che parte dalla panchina. Così come i due nuovi acquisti Luis Henrique e Sucic, entrati nella ripresa e apparsi un po' timidi.

Con l'ingresso del centrocampista croato Chivu prova un nuovo sistema di gioco: il 3-4-2-1, abbassando un po' Lautaro con un trequartista (prima Mkhitaryan e poi Zalewski) dietro a Thuram. "Per avere più soluzioni alternative - spiega il nuovo allenatore romeno -, due dietro alla prima punta o uno dietro alle due punte". Il primo esperimento, com'è normale che sia, non dà subito i frutti sperati e infatti ne risente la prestazione della squadra, evidentemente calata tra primo e secondo tempo.

Ma, in prospettiva futura, potrebbe rivelarsi interessante specialmente nel caso in cui dal mercato arrivasse un trequartista di ruolo come l'argentino Nico Paz (classe 2004): regalo graditissimo, Como e Real Madrid permettendo. Nel suo ruolo gli spagnoli hanno già comprato Franco Mastantuono (classe 2007), avversario dell'Inter con il River Plate il 26 giugno al Mondiale per Club.