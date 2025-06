Intermania, campionato aperto grazie a Milan e Juventus: senza di loro, Inzaghi a +11 su Conte

Testa a testa: Inter chiama, Napoli risponde. Grazie a due gran bei primi tempi, entrambe le prime due squadre in classifica vincono in casa rispettivamente contro Udinese e Milan. Proseguendo in un duello per lo Scudetto, che sembra destinato a continuare fino alla fine del campionato.

Mancano ancora 8 giornate e i nerazzurri hanno 3 punti di vantaggio, ma anche un calendario più difficile e intasato dalle altre competizioni in cui sono ancora in corsa: Coppa Italia e Champions League, con le doppie sfide in programma contro Milan e Bayern Monaco.

A differenza delle scorse due stagioni, quest'anno la Serie A è ancora apertissima. Anche grazie a Juventus e Milan, che hanno concesso soltanto un punto a testa all'Inter e invece ben 10 su 12 al Napoli. Ragionando per assurdo, senza bianconeri e rossoneri, la squadra di Simone Inzaghi avrebbe 11 punti in più rispetto a quella di Antonio Conte.

Tornando alla gara vinta 2-1 a San Siro contro l'Udinese, spicca la differenza abissale tra un primo tempo dominato in totale controllo (con i goal segnati dalle riserve Arnautovic e Frattesi sempre su assist di Dimarco) e una ripresa giocata in sofferenza due parate salva-risultato di Sommer dopo gli ingressi "molli" dalla panchina dei vari Asllani, Correa, Bisseck, Barella (ammonito e squalificato per la prossima trasferta di campionato a Parma) e Zalewski.

A parte il primo, assente per squalifica, tutti gli altri hanno l'occasione per riscattarsi già mercoledì sera nel primo round del derby in semifinale di Coppa Italia.