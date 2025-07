Intervista non autorizzata e "12 ore di tequila": così Rashford ha rotto con il Manchester United

Marcus Rashford e il Milan, una pista ancora viva per il mercato di gennaio con i rossoneri che fiutano la possibilità di portare in Italia l'attaccante classe 1997, in rotta con il Manchester United. Ma come si è arrivati a questa rottura?

Un solo giocatore britannico può arrivare al Diavolo in questa finestra di mercato e per questo la dirigenza milanista sta ponderando su quale dei due esuberi di Manchester puntare, se il difensore del City Kyle Walker o appunto Rashford, sempre più ai ferri corti con i Red Devils. Questioni tecniche ma non solo, anche interviste fuoriprogramma che hanno mandato su tutte le furie Ruben Amorim, nuovo allenatore dello United. E una 12 ore di tequila poco gradita dal club.

MILAN, NUOVI CONTATTI PER RASHFORD

A svelare i retroscena della rottura è stato Charlie Wyett, giornalista del Sun, che in un'intervista concessa a MilanNews.it ha analizzato la situazione di Rashford.

PERCHE' LO UNITED HA DECISO DI CEDERE RASHFORD? - Questa è la domanda principe e da qui parte il racconto di Wyett, che pone l'accento sulla condotta extracampo di Rashford: "Il motivo per cui il Manchester United è pronto a vendere Marcus Rashford è a causa del giocatore stesso. Prima di Natale ha rilasciato un'intervista - non autorizzata dal club - in cui ha detto che 'è tempo di una nuova sfida'. Questo è accaduto solo un mese dopo l'arrivo del nuovo allenatore Rubin Amorim dallo Sporting Lisbona. Il tecnico portoghese era furioso con Rashford – e lo è ancora".

PROBLEMA INGAGGIO - Tra i nodi che complicano l'arrivo di Rashford al Milan c'è il suo pesante ingaggio: "Il suo stipendio è enorme, assolutamente ridicolo - commenta secco il giornalista del Sun. Wyett prosegue - È quasi quanto quello di Harry Kane al Bayern Monaco. Quindi sì, questo è un grosso problema per lo United poiché Rashford potrebbe voler andarsene ma non vorrà decurtarsi lo stipendio. Che si tratti di un prestito o di un trasferimento definitivo, lo United finirà per dover pagare parte della differenza".

CHI VUOLE RASHFORD? - Ma chi vuole Rashford? Non c'è solo il Milan sulle tracce dell'attaccante inglese, lo spiega Wyett: "Lo vogliono tanti club, dall'Inghilterra alla Turchia. Il Milan lo vuole chiaramente, il Napoli ha mostrato interesse e anche la Juventus, ma pensiamo che il suo ingaggio sia un problema Su giocatore ci sono anche Borussia Dortmund e Monaco. Il problema è che vogliono Rashford ma vogliono che lo United paghi la metà del suo stipendio. Penso che potrebbero esserci altri club con tasche più importanti del Milan, anche se è un club in cui Rashford vorrebbe sicuramente giocare".

"12 ORE DI TEQUILA" - Wyett, giornalista del Sun, conclude con un bilancio sulla carriera di Rashford, raccontando un altro retroscena sul comportamento dell'inglese: "Rashford ha ancora solo 27 anni e crede di non aver raggiunto il suo apice. Personalmente non ne sono così sicuro. Ha giocato 60 volte con l'Inghilterra, segnando 17 gol, ma penso che abbia perso la fame. Anche l'ex allenatore dell'Inghilterra Gareth Southgate era frustrato per le tante volte in cui Rashford salvo poi vederlo dare forfait per un infortunio. Per poi giocare nella partita successiva con lo United. Anche Rashford è stato poco professionale. Lo scorso gennaio è andato in viaggio a Belfast e ha bevuto tequila per 12 ore, poi si è dato malato e il giorno successivo non è andato ad allenarsi".