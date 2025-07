Inzaghi: "All'Al-Hilal per la sua storia, ho sempre desiderato allenare all'estero. Inter? Restano rispetto e amore"

E' ufficialmente iniziata la nuova avventura di Simone Inzaghi in Arabia Saudita, ora arrivano anche le prime parole del tecnico piacentino: "All'Al-Hilal per la sua storia".

Il club della Saudi Pro League ha annunciato nella serata di ieri l'ingaggio dell'ex allenatore dell'Inter, che ha firmato un contratto biennale (fino al 2027) con ingaggio da 26 milioni di euro netti a stagione. L'avventura comincia con il Mondiale per Club, dove potrebbe affrontare i nerazzurri, nel frattempo Inzaghi ha raccontato ai canali ufficiali dell'Al-Hilal la propria scelta e gli obiettivi con il club saudita.

NUOVA AVVENTURA - "Innanzitutto sono molto contento di intraprendere questa nuova esperienza. Il mio desiderio era sempre stato quello di poter andare ad allenare all'estero oltre che in Italia, questa per me - l'Al-Hilal - è una grandissima occasion per la mia carriera".

L'Al-HILAL - "L'Al-Hilal è un club che conosco perché seguo il calcio arabo, siamo stati tante volte a giocare in Arabia sia con la Lazio sia con l'Inter, quindi è un campionato che seguo. Poi l'Al-Hilal l'ho sempre seguito con massima simpatia perché avevo Sergej Milinkovic-Savic che è un giocatore che ho allenato anche alla Lazio e sono contento di averlo trovato qui nel club".

IL CALCIO IN ARABIA SAUDITA - "Il calcio in Arabia Saudita si sta evolvendo sempre di più. Ci sono ottime squadre come Al-Hilal, Al-Nassr, Al-Ittihad: tantissime squadre. Il calcio è in evoluzione, migliora sempre. Poi chiaramente i giocatori, gli allenatori straniere hanno apportato le proprie qualità. In più i calciatori arabi stanno crescendo sempre di più".

"AVEVO BISOGNO DI ANDARE ALL'ESTERO" - "Chiaramente ho seguito tanto la storia del club, dell'Al-Hilal. Poi io avevo questa esigenza di fare un'esperienza fuori dall'Italia, perché dopo aver allenato la Lazio e l'Inter ero molto curioso di conoscere nuove culture. Per me essere qui in Arabia Saudita è un grandissimo privilegio".

PERCHE' L'AL-HILAL - "Per quanto riguarda i pensieri iniziali dell'Al-Hilal ho guardato la storia del club, ho visto i milioni di fan che ha sempre, che ha allo stadio. Ho visto anche l'ultima partita in Champions League Asiatica a Jeddah: lo stadio era pieno di tifosi dell'Al-Hilal".

OBIETTIVI - "I miei obiettivi sono quelli di cercare di vincere il più possibile, di vincere trofei perché è una cosa importantissima. E poi spero di portare i miei principi di gioco e far giocare molto bene a calcio la squadra".

IL CALCIO DI INZAGHI - "Sicuramente porterò i miei principi, saremo una squadra con tanti ingredienti che servono: corsa, aggressività e determinazione. Cercheremo di vincere più partite possibili per il nostro club".

MILINKOVIC-SAVIC - "Lo ritrovo e per me sarà un grandissimo aiuto. E' un top player, ma oltre questo è un bravissimo ragazzo che avrò il piacere di allenare di nuovo".

CHI AVRA' SPAZIO - "Sicuramente avranno successo tutti i giocatori che metteranno in campo tutte le energie per far sì che l'Al-Hilal vinca più partite possibili".

INTER - "L'ho detto quando me ne sono andato. Ho un grandissimo ricordo di loro per come mi hanno trattato, per come sono stato nei miei quattro anni a Milano. C'è un grandissimo rapporto. Adesso le nostre strade si sono separate, ma ci sarà sempre un grandissimo rispetto e amore reciproco".

MONDIALE PER CLUB - "E' una competizione molto prestigiosa, io chiaramente dovrò conoscere la squadra nel migliore dei modi ma c'è grande emozione in tutti quanti per andare a fare una competizione così importante".

SFIDA AL REAL MADRID DI XABI ALONSO - "Sarà senz'altro una bella sfida. Il Real Madrid l'ho incontrato già con l'Inter in Champions, Xabi Alonso con il Bayer Leverkusen. Troveremo un top club e cercheremo di fare il massimo".