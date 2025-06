Inzaghi: "All'Inter ho tutto quello che voglio per fare bene. Anche col City non doveva esserci partita e poi..."

L'allenatore dell'Inter, Simone Inzaghi ha parlato a Sky Sport per presentare la finalissima contro il Paris Saint Germain che vedrà i nerazzurri impegnati a partire dalle 21 di sabato 31 maggio all'Allianz Arena.

STIAMO BENE - "Come sto? Bene. E' una bellissima sensazione, giocare una finale di Champions è il sogno per tutti i giocatori e allenatori. Dopo due anni siamo di nuovo qui, ce la giocheremo con tutte le nostre forze"

DIFFERENZE CON ISTANBUL - "Ci può aiutare la finale di due anni fa per arrivare nel modo giusto, ci siamo preparati bene. Non deve essere un'ossessione, abbiamo lavorato finalmente con tutta la squadra a completo"

TORNARE A MONACO - "E' stato un camminio difficile e pieno di insidie, quella vittoria e l'aver eliminato il Bayern ci ha dato spinta poi contro il Barcellona. Siamo arrivati in finale con tanta convizione. Ora ci manca l'ultimo passo".

50 E 50 - "Anche due anni fa non doveva esserci gara contro il City, poi abbiamo visto che c'è stata e meritavamo di più. Perché possiamo vincerla? Per il percorso fatto, per quello che abbiamo speso, per quanto la vogliamo".

ORGOGLIO - "La seconda finale è motivo di grande orgoglio, lavoriamo in una meravigliosa società. I ragazzi mi hanno sempre dato tutto quello che avevamo. Abbiamo vinto, abbiamo perso, ma sempre con grande attaccamento".

PUÒ FARE DIFFERENZA PER IL. FUTURO - "Quello senz'altro, prima però abbiamo tantissima voglia di giocare questa partita. Pensiamo solo alla finale. Sto bene qui, ho tutto quello che voglio per fare bene e togliermi soddisfazione qui".

FORMAZIONE - "Vediamo oggi pomeriggio, chi starà meglio giocherà. Se Pavard mi dimostrerà di stare bene, giocherà".

