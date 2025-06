Inzaghi, altro pari al Mondiale per Club: 0-0 tra Salisburgo e Al-Hilal

Altro pari per Simone Inzaghi al Mondiale per Club. Dopo l'1-1 dell'esordio contro gli spagnoli del Real Madrid, l'Al-Hilal allenato dal tecnico italiano ex Inter pareggia 0-0 con il Salisburgo. Gli austriaci salgono a quota 4 in classifica a pari punti del Real Madrid, che sfideranno nella terza e ultima giornata del gruppo H. Il club arabo è terzo con 2 punti in classifica e deve giocare contro i messicani del Pachuca, ultimi ancora inchiodati a quota zero e già eliminati.

Simone Inzaghi ha dichiarato nel dopo-gara: "Sono molto soddisfatto. Non abbiamo mai concesso campo creando delle occasioni importanti, potevamo segnare con Marcos Leonardo e Milinkovic-Savic. La nostra prestazione vale doppio considerando che ci alleniamo da una settimana in Arabia e da dieci giorni qui in America, ma non ci accontentiamo. Questo è un punto importante, ma volevamo vincere: abbiamo il potenziale per farlo e lo dimostreremo. Col Pachuca sarà una battaglia, il gruppo ha fame e sta rispondendo nel modo giusto".

Inzaghi paga l'assenza per infortunio del centravanti serbo Mitrovic. Intanto i dirigenti dell'Al-Hilal sono al lavoro per regalargli almeno un paio di rinforzi importanti sul mercato: in questo senso si spiegano i rilanci per il terzino sinistro francese Theo Hernandez del Milan e per l'attaccante nigeriano Victor Osimhen del Napoli, reduce da un prestito ai turchi del Galatasaray.

Il regolamento della nuova competizione Fifa consente alle squadre partecipanti di aggiungere 2 nuovi calciatori in lista tra il 27 giugno e il 3 luglio 2025. Motivo per cui, almeno in teoria, Theo Hernandez e Osimhen potrebbe anche raggiungere l'Al-Hilal negli Stati Uniti. A patto che la squadra di Simone Inzaghi si qualifichi alla fase a eliminazione diretta, passando il proprio girone.