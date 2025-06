Inzaghi dice sì al Palermo: i nomi per il Pisa in Serie A

Inzaghi centra il grande obiettivo e lascia i nerazzurri. No, non stiamo parlando di Simone e dell'Inter, ma di suo fratello maggiore Filippo e del Pisa.

Dopo aver riportato la squadra toscana in Serie A 35 anni dopo l'ultima volta arrivando secondo in classifica con 76 punti raccolti in 38 giornate a meno 6 dal Sassuolo di Fabio Grosso, SuperPippo ha comunicato al club del presidente Giuseppe Corrado l'intenzione di andare via per accettare l'offerta del Palermo in Serie B. I dirigenti rosanero gli propongono un contratto biennale fino a giugno 2027 con opzione per un'altra stagione.

A questo punto il Pisa dovrà trovare un nuovo allenatore per il prossimo campionato di Serie A. In questo senso si valutano le candidature di Andrea Pirlo, Alberto Gilardino, Marco Giampaolo, Mario Frick e Mark Van Bommel. Quest'ultimo in caso di divorzio con l'Hellas Verona che ha raggiunto la salvezza grazie al quattordicesimo posto in classifica con 37 punti.