Inzaghi e l'Inter subito contro? Possono sfidarsi al Mondiale per Club

L'Inter e Simone Inzaghi si dicono addio, ma potrebbero essere avversari presto: già al Mondiale per Club.

E' ufficiale la separazione tra i nerazzurri e il tecnico piacentino, che dopo quattro anni saluta e si prepara a una nuova avventura nella Saudi Pro League. Lo aspetta l'Al-Hilal, che ha messo sul piatto un contratto biennale (fino al 30 giugno 2027) da 26 milioni di euro a stagione. E la possibilità di sedere subito in panchina al Mondiale per Club, dove curiosamente potrebbe affrontare proprio l'Inter e il suo prossimo allenatore.

INZAGHI CONTRO L'INTER AL MONDIALE PER CLUB: L'INCROCIO - Non una certezza, ma una possibilità che potrebbe verificarsi nel corso del torneo. Le due squadre infatti sono inserite in due gruppi diversi: l'Inter è nel Girone E con River Plate, Urawa Red Diamonds e Monterrey; l'Al-Hilal, invece, è nel Girone H con Real Madrid, Pachuca e Salisburgo.

Quando potrebbero affrontarsi dunque? Ai quarti di finale. La prima del Girone E sfiderà la seconda del Girone F e la vincente se la vedrà con una tra la prima del Girone G e la seconda del girone H. Dall'altro lato del tabellone, invece, gli incroci saranno i medesimi ma invertiti (la prima del Girone F contro la seconda del Girone E con la vincente che affronterà chi passerà il turno tra prima del Girone H e seconda del Girone G).

L'incrocio non è semplice, ma è possibile: l'Inter e Simone Inzaghi potrebbero già essere avversari al Mondiale per Club.