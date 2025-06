Inzaghi lascia l'Inter, la decisione è solo sua: tutta la vicenda poteva essere gestita meglio

E' durata quattro anni l'avventura di Simone Inzaghi alla guida dell'Inter, è durato tre quarti d'ora l'incontro con Marotta e Ausilio per sancire un divorzio che era nell'aria, anche se è stato tenuto sottotraccia per tanti giorni. Sicuramente la decisione è di Simone Inzaghi, non è dell'Inter. Evidentemente l'allenatore è stato attratto dai 25 milioni di euro netti d'ingaggio che riceverà dagli arabi. E già con gli arabi sarà al Mondiale per Club.

Nel momento del divorzio ufficiale vengono tante considerazione da raccontare ma partiamo dalle notizie: adesso è sprint per la panchina nerazzurra con Fabregas che è il preferito.

E dunque anche il favorito anche se finora lo spagnolo ha rifiutato tutte le proposte che lo portavano lontano a Como. L'alternativa è De Zerbi, in caso di no di Fabregas e della guida del Marsiglia ci sarebbero Chivu e Vieira.

Questa è la situazione, queste sono le ultime notizie con una sensazione: forse era già tutto deciso, forse tutta la vicenda poteva essere gestita con più garbo nei confronti della finale di Champions League.