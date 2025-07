Inzaghi 'scala l'Everest' del Manchester City: è la sua vittoria. E il presidente dell'Al-Hilal fa grandi promesse

Il primo grande successo di Simone Inzaghi sulla panchina dell'Al-Hilal: battuto il Manchester City, è il modo migliore per iniziare la sua nuova avventura

È euforico il Simone Inzaghi che si presenta ai microfoni dei cronisti dopo la vittoria del suo Al-Hilal ai danni del Manchester City. La sua nuova squadra ha battuto la corazzata di Guardiola e si è guadagnata i quarti di finale del Mondiale per Club, trovandosi per altro nella parte "buona" del tabellone dove si giocherà probabilmente con il Chelsea addirittura il passaggio in finale.

ENTUSIASTA - L'ex allenatore dell'Inter ha lodato i suoi e parlato, senza mezzi di termini, di impresa. "Abbiamo scalato l’Everest senza ossigeno, ce l’abbiamo fatta. Il segreto di questa vittoria sono stati i giocatori e il cuore che hanno messo in campo. Sapevamo che contro una squadra come il Manchester City avremmo dovuto fare qualcosa di straordinario. Siamo stati eccezionali in tutto: nel possesso, nella fase difensiva, nella gestione tecnica. Contro una squadra aggressiva come il City non era semplice".

L'OMAGGIO - "Per me Guardiola è il miglior allenatore al mondo, ma stasera abbiamo fatto qualcosa di speciale. Credo che ci siamo meritati questa vittoria".

I FESTEGGIAMENTI - La gioia si è spostata ben presto dal campo agli spogliatoi dove giocatori, staff e dirigenti dell'Al-Hilal hanno festeggiato il grande traguardo raggiunto. Il presidente Fahad Bin Nafel, in lacrime, è sceso prima in campo dove ha stretto la mano a tutti, poi si è presentato anche negli spogliatoi dove ha esultato con i suoi giocatori cui ha fatto grandi promesse per eventuali ricompense. Dal luogo sacro di ogni squadra sono ben presto trapelati i primi video nei quali venivano ripresi staff e giocatori.

FESTA INZAGHI - In uno di essi si vede tutto il gruppo squadra attorno al presidente: prima lo ascoltano in religioso silenzio poi, dopo quella che sembra una promessa, esplodono di gioia e iniziano a cantare e saltare. Tra loro anche Simone Inzaghi apparso raggiante e voglioso di registrare questi momenti di giubilo con il suo telefono. Di conferme ufficiali ovviamente non ce ne sono ma, come già accaduto in passato, non deve sorprendere se il presidente, in caso di vittoria del torneo o di un arrivo almeno in semifinale/finale, possa allargare i cordoni della borsa e abbia insomma promesso alla squadra una grande ricompensa.