Inzaghi senza rinforzi al Mondiale per Club: niente Al-Hilal per Theo Hernandez, Osimhen & c.

L'Al-Hilal voleva regalare al nuovo allenatore italiano Simone Inzaghi un rinforzo per reparto in vista del prossimo Mondiale per Club. In questo senso i primi obiettivi del club saudita sul mercato di giugno (che chiude oggi) erano il terzino sinistro francese Theo Hernandez del Milan, il centrocampista portoghese Bruno Fernandes del Manchester United e l'attaccante nigeriano Victor Osimhen del Napoli: tutti e 3 hanno rifiutato il trasferimento in Arabia.

I dirigenti dell'Al-Hilal hanno provato a virare su altri obiettivi importanti come il terzino sinistro spagnolo Angelino della Roma, il centrocampista brasiliano Ederson dell'Atalanta e l'attaccante uruguaiano Darwin Nunez del Liverpool. Però anche in questo caso le trattative non sono andate in porto in tempo e vengono rimandate al mercato estivo in vista della prossima stagione.

