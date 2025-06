A seguito delle rivelazioni da parte del CEO dell’Al Hilal, Esteve Calzada, che ha descritto l’accordo raggiunto con il neo tecnico dei sauditi Simone Inzaghi come arrivato ma non firmato prima della finale di Champions League, ecco che arrivano anche le dichiarazioni dell’ex allenatore dell’Inter.

Inzaghi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del debutto del club arabo – con cui ha firmato un contratto della durata biennale con un ingaggio netto da 26 milioni di euro a stagione - nel Mondiale per Club contro il Real Madrid di Xabi Alonso (match in diretta dalle 21 italiane del 18 giugno).

LA SCELTA DELL’AL HILAL - "L'anno scorso, Jorge Jesus era l'allenatore dell'Al Hilal, e la squadra aveva giocatori eccellenti. Io ho accettato la sfida e sono uscito dalla mia zona di comfort dopo diversi anni all'Inter. Voglio cambiare il mio modo di pensare, il mio stile di gioco e provare cose nuove. Non c'era nessun'altra squadra che avrei voluto allenare. Quindi ho scelto l'Al Hilal".

L'ADDIO ALL'INTER - "Se è il prezzo da pagare per quattro anni all’Inter, sono felice di farlo. Ho ricevuto molto più di quanto ho dato: dai tifosi, dai dirigenti, dai giocatori. So che mi mancherà tutto, anche le critiche più ingiuste. Ma ho dato tutto e credo che, per il bene dell’Inter, separarsi fosse la scelta giusta, anche se dolorosa per tutti. Queste critiche sono nulla in confronto al bene che ho ricevuto da tutto il mondo Inter. Parlo dei tifosi, della dirigenza, dei calciatori: dell'Inter so che mi mancherà tutto, anche questo, anche le accuse più ingiuste che mi sono state fatte. Ma sono stato bene, ho dato tutto me stesso. Per il bene della squadra, c'era la convinzione di separarsi anche con società e dirigenza, anche loro erano convinti che la cosa più giusta fosse che le nostre strade, con tanto dolore da parte di tutti, si separassero".

LA SFIDA AL REAL - "La nostra ambizione è quella di essere uno dei migliori club. Abbiamo passione e fiducia in noi stessi. Giocheremo contro il Real e sappiamo che sarà un match difficilissimo, ma siamo pronti per la sfida".

MONDIALE PER CLUB - "Ho guardato molte partite e le squadre qui giocano ferocemente, noi qui abbiamo passione e fiducia e ci impegneremo a dare il massimo".