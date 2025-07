Inzaghi vara il 4-4-2 e l’Inter si scopre bella anche nella nuova veste. Adesso c’è anche il Piano B

È quasi sempre l’emergenza che costringe all’ingegno e ieri sera a San Siro ne abbiamo avuto la conferma quando Simone Inzaghi ha cambiato modulo a gara in corso. Sia chiaro, non è la prima volta che accade, ma i precedenti avevano tutti avuto un’altra matrice, quella di dover recuperare terreno partendo da un risultato di svantaggio, ricorrendo quindi a un maggior numero di uomini in grado di offendere. Ieri l’Inter si è trovata di fronte a una questione insolita, quella di dover difendere il proprio fortino, ma senza poter contare sulle proprie figure di riferimento, visto che Dimarco andava preservato e dunque sostituito, come di fatto avvenuto. Invece che alla forza della disperazione, è stato necessario ricorrere a una strategia più fine per porre rimedio all’emergenza sulla corsia di sinistra ed è questo che rende la variazione tattica di ieri diversa rispetto a quelle viste nel passato.

IL PIANO B - Una mossa che potrebbe tornare utile anche in futuro, almeno stando alle parole pronunciate da Inzaghi nel post partita contro la Lazio: “Il 4-4-2 deve essere una soluzione perché siamo in grandissima difficoltà sugli esterni”. Ed è con questo sistema di gioco che ieri il tecnico nerazzurro ha rimediato alla voragine aperta a sinistra dagli infortuni, adattando Zielinski come esterno di centrocampo e utilizzando Alessandro Bastoni come terzino sinistro, ruolo che in diverse occasioni aveva interpretato anche quando indossava la maglia del Parma. Vestita di questo nuovo abito, l’Inter è apparsa ordinata e ha concesso alla Lazio poco o niente. Non a caso il 4-4-2 è sempre stato, per tutti gli allenatori, il modulo cui affidarsi quando c’è da riordinare le idee e cercare facili equilibri.

IL VESTITO PER TUTTI I GIORNI - E chissà che a un certo punto possa risultare utile disporsi allo stesso modo anche a Napoli, visto che l’emergenza perdura e che per l’occasione Carlos Augusto non recupererà dalla botta al polpaccio rimediata a Torino contro la Juventus, circostanza che rende Dimarco l’unico esterno sinistro di ruolo a disposizione di Inzaghi. La mezz’ora vista contro la Lazio è stata convincente, molto probabilmente in questi giorni ad Appiano Gentile si insisterà molto su questa soluzione alternativa, sul famoso Piano B che spesso viene richiesto ad allenatori che, come Inzaghi, fanno fatica a distaccarsi da un modello di riferimento. L’Inter però ha aperto il proprio armadio e ha trovato dentro un abito in cui sentirsi contemporaneamente comoda e bella, un outfit per tutte le occasioni.