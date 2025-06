Italia, Buffon: "Gattuso la scelta migliore possibile, ora gli ultimi dettagli"

Il capo delegazione della Nazionale maggiore dell'Italia, Gianluigi Buffon, ha parlato ai microfoni della Rai dopo la vittoria degli azzurrini dell'Under-21 nella seconda partita del girone dell'Europeo in Slovacchia, vinta per 1-0 proprio contro i padroni di casa grazie al goal di Cesare Casadei dopo 7 minuti.

APPARTENENZA E PASSIONE - L'ex portiere della Juventus e Campione del Mondo nel 2006 ha in primis fatto i complimenti ai ragazzi di Nunziata, a cui nel pomeriggio aveva chiesto attaccamento alla maglia e passione: "La sofferenza di solito la si prova sempre nelle partite. Soprattutto in quelle di questo livello. E' chiaro che quando ne esci vincitore questa sofferenza si trasforma in fiducia ed entusiasmo. Avevo chiesto di dimostrare a loro stessi che ancora si gioca con attaccamento alla maglia, appartenenza, passione. Si percepiva prima della partita che i giocatori avessero un obiettivo da raggiungere insieme ed è bello vedere questo".

GATTUSO - Buffon ha poi di fatto confermato quella che è stata la scelta del Presidente Gravina e della FIGC per il sostituto di Luciano Spalletti sulla panchina degli azzurri, ovvero Gennaro Gattuso: "Aspettiamo Gattuso? Abbiamo lavorato e stiamo lavorando. Attendiamo ormai gli ultimi dettagli. Il presidente e tutta la Federazione, me compreso, abbiamo avuto dei giorni abbastanza densi e pieni. Credo che alla fine abbiamo fatto la scelta migliore possibile".

MONITO - Il capo delegazione ha poi lanciato un monito per la Nazionale, con un evidente riferimento alla debacle di Oslo contro la Norvegia, decisiva nell'aver posto fine all'esperienza di Spalletti sulla panchina azzurra: "Si riparte da dove si è sempre ripartiti dopo momenti un po' difficili. Cercando di pungolare noi stessi e su quello che dovrebbe essere il nostro ruolo. Bisogna evitare di fare figure non da Italia perchè fra il perdere e il perdere in una certa maniera c'è molta differenza e con dei piccoli accorgimenti si può evitare".

DESPLANCHES - Infine Buffon ha speso parole di elogio per Sebastiano Desplanches, ancora una volta decisivo, come all'esordio contro la Romania: "Desplanches è stato bravissimo. Nel finale ha fatto una parata con un quoziente di difficoltà elevatissimo. Lui ha tutto per essere un grande portiere ma l'ultimo step è consacrarsi ancora con i grandi in maniera definitiva".