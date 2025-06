Italia, Buffon: "Spalletti solo in conferenza? Era giusto si prendesse la scena. Ranieri? Ci sta pensando Gravina"

A pochi minuti da Italia-Moldavia ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, Gigi Buffon. Il capo-delegazione degli azzurri ha commentato la situazione di Luciano Spalletti, all'ultima panchina come CT dopo l'esonero comunicato in conferenza stampa.

"UOMO" - "Se volessi dare un titolo a Spalletti, darei "un uomo". Lui è così, abbiamo di fronte un uomo che abbiamo rispettato e con lui abbiamo scelto di comportarci con la massima trasparenza, ci siamo presi questo rischio consapevoli che fosse la cosa migliore. E rifarei diecimila volte questa scelta, con Luciano serve la verità , non servono scorciatoie. E io sono come lui. Ci siamo ritrovati e ci siamo detti quello che pensavamo, sapendo che la sua concentrazione sarebbe stata solo sulla squadra. E' una persona top e speciale".

CONFERENZA - "Lui da solo? Eravamo d'accordo. Eravamo presenti tutti a differenza di quello che hanno scritto altri, eravamo tutti lì ed era giusto che la scena se la prendesse lui. In grande sintonia ed empatia. L'unica cosa che c'è da fare è concentrarsi e spero che possano fare l'ultimo regalo all'allenatore, alla federazione e ai tifosi".

RISPOSTA - "Mi auguro che i ragazzi abbiano capito che non fosse solo colpa di Spalletti. La cosa che mi interessa di più é che diano una risposta sul campo, come la davamo noi a nostri tempi. Abbiamo una grandissima fiducia in loro".

RANIERI - "Al futuro sta pensando il presidente a questo, il mio compito era stare al fianco del mister e della squadra, cercando di fare qualcosa di buono se ne sono capace. Ad oggi non mi sembra di averlo fatto bene, quindi è bene che mi concentri su questo".