​Italia, ecco le 23 convocate per gli Europei: fuori Giacinti, c'è Goldoni. Blocco Juventus, confermata Salvai

Ora è ufficiale, l'Italia ha diramato la lista delle convocate che giocheranno gli Europei in Svizzera, in programma dal 2 al 27 luglio 2025. Delle 34 calciatrici che hanno preso parte all’ultima settimana di raduno a Coverciano, il Ct ha escluso Maria Luisa Filangeri, Beatrice Merlo, Flaminia Simonetti, Martina Tomaselli, Agnese Bonfantini, Valentina Giacinti e Margherita Monnecchi, mentre Astrid Gilardi, Valentina Bergamaschi, Martina Rosucci e Aurora Galli saranno aggregate alla squadra per il restante periodo di preparazione. In caso di infortunio o malattia, il regolamento consente infatti di effettuare dei cambi alla lista fino alla mezzanotte del giorno che precede il debutto nella competizione.

LE PAROLE DEL CT - "Siamo pronte! Ringrazio di cuore tutte le giocatrici che hanno partecipato a questa fase di avvicinamento, in primis quelle che sono rimaste fuori dalla lista. Tutte voi con serietà, rispetto e grande senso di responsabilità avete contribuito a creare il clima magico che vogliamo portare in Svizzera. Vogliamo vivere questa esperienza con passione, fiducia e consapevolezza di quelle che sono le nostre qualità. Le Azzurre siamo Noi!”, queste le parole pronunciate oggi dal Ct, protagonista del video pubblicato sui social @AzzurreFIGC in cui - attraverso l’utilizzo delle maxi figurine Panini, stickers e cards partner delle Nazionali di calcio - vengono svelati i nomi e i volti delle ragazze che rappresenteranno l’Italia nella 14ª edizione del torneo continentale.

IL PROGRAMMA - Dopo l’allenamento di questa mattina nel Centro Tecnico Federale e il successivo sciogliete le righe, il gruppo beneficerà di un giorno di riposo prima di ritrovarsi venerdì a Roma per la foto ufficiale e per la partenza per Weggis, il comune del Cantone di Lucerna che ospiterà la delegazione azzurra durante la permanenza in Svizzera. Emozione e adrenalina si fanno sentire, l’attesa è quasi finita: per il Ct e 11 calciatrici si tratterà della prima partecipazione a un Campionato Europeo, per tutti l’avventura in terra elvetica rappresenterà invece l’occasione per riscattare le deludenti spedizioni a EURO 2022 e al Mondiale del 2023, entrambe concluse alla fase a gironi.

LE SFIDE - Da sabato le Azzurre riprenderanno la preparazione alla Thermoplan Arena - la struttura che ospiterà gli allenamenti, situata a due chilometri dall’hotel - per sistemare gli ultimi dettagli in vista dell’esordio con il Belgio, in programma giovedì 3 luglio a Sion (ore 18, Rai 2). Dopo l’appuntamento con le Fiamme Rosse, che eliminarono l’Italia dall’ultima edizione dell’Europeo, negli altri due incontri del Gruppo B la Nazionale di Soncin affronterà il Portogallo lunedì 7 luglio a Ginevra (ore 21, Rai 2) e la Spagna campione del mondo giovedì 11 luglio a Berna (ore 21, Rai 2).

OBIETTIVO - L’obiettivo è raggiungere almeno i quarti di finale, centrati l’ultima volta nel 2013. Un traguardo ampiamente alla portata della squadra, che sotto la guida del nuovo Cittì ha cambiato marcia, vincendo 10 delle 23 partite disputate (comprese quelle in casa delle corazzate Spagna e Germania), tenendo per ben 11 volte la porta inviolata e, più in generale, giocandosela alla pari anche con le avversarie più titolate. Le premesse per fare bene - e continuare a sognare in grande - ci sono tutte: ora manca solo l’ultimo sprint, tra 8 giorni allo stade de Tourbillon di Sion si farà sul serio.

LE CONVOCATE -

Portieri: Rachele Baldi (Inter), Francesca Durante (Fiorentina), Laura Giuliani (Milan);

Difensori: Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma), Elisabetta Oliviero (Lazio), Julie Piga (Milan), Cecilia Salvai (Juventus);

Centrocampiste: Arianna Caruso (Bayern Monaco), Manuela Giugliano (Roma), Eleonora Goldoni (Lazio), Giada Greggi (Roma), Eva Schatzer (Juventus), Annamaria Serturini (Inter), Emma Severini (Fiorentina);

Attaccanti: Chiara Beccari (Juventus), Barbara Bonansea (Juventus), Michela Cambiaghi (Juventus), Sofia Cantore (Washington Spirit), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (Lazio).