Matteo Gabbia non ce la fa, il difensore del Milan è costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a Coverciano a due giorni giorni dalla gara d'esordio dell'Italia nel cammino di qualificazione al Mondiale 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico. Il difensore del Milan si era fermato durante l'allenamento di ieri per un problema al sinistro polpaccio, dopo aver svolto gli esami specifici il giocatore ha saputo di non poter essere a disposizione del ct Luciano Spalletti per la gara di venerdì.

ITALIA, GABBIA LASCIA IL RITIRO PER INFORTUNIO: CONVOCATO RUGANI - Al posto di Gabbia è stato convocato Daniele Rugani, che nell'ultima stagione ha giocato nell'Ajax di Francesco Farioli sfiorando la vittoria del campionato dopo aver chiuso la stagione al secondo posto. Il giocatore arriva da una stagione in Olanda durante la quale ha totalizzato 26 presenze considerando tutte le competizioni, alle quali si aggiunge un gol segnato in Coppa d'Olanda a dicembre. Dopo un anno di prestito torna alla Juventus che lo aggregherà al Mondiale per Club, in attesa di capire se confermarlo in rosa per il 2025/26 o trovargli una nuova soluzione.

GLI ALTRI DIFENSORI DELL'ITALIA - Il ko di Gabbia è un'altra brutta notizia per la difesa azzurra, che oltre al centrale del Milan dovrà fare a meno anche di Buongiorno e Calafiori fuori per problemi fisici, oltre ad Acerbi che ha rinunciato alla convocazione dell'allenatore; inoltre, sia Gatti che Di Lorenzo non nelle migliori condizioni.