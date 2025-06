Italia, Grosso: "In Nazionale manca il fuoco interiore. Servono tempo e opportunità"

Il volto della vittoria del Mondiale 2006 dell'Italia e attuale allenatore del Sassuolo, neo-promosso in Serie A, Fabio Grosso ha parlato in occasione della Milano Football Week del periodo che sta attraversando la Nazionale azzurra, dopo l'esonero di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri alla panchina della selezione italiana.

NAZIONALE - "Non mi piace ora fare valutazioni. Siamo un paese che merita di ritrovare quell’affetto e partecipazione che ora sta mancando. Ora sta uscendo dalla Nazionale un allenatore che era, è e sarà bravissimo. Per me deve tornare ad esserci quel fuoco interiore. Le qualità comunque nel nostro calcio ci sono. Mettere da parte una medaglietta prima per valorizzarli dopo. Dobbiamo dare tempo è opportunità. Le mie esperienze da allenatore all’estero sono servite moltissimo" ha detto l'ex difensore, dedicando parole di apprezzamento al Commissario Tecnico uscente Luciano Spalletti e spiegando cosa serve per la svolta.

NESSUNA ISPIRAZIONE - "L'ispirazione per il mio calcio? Non ce n’è una precisa. Sicuramente serve tempo per costruire dei percorsi. E a volte questo tempo non c’è. Io ho fatto un grande percorso e tutti mi hanno lasciato qualcosa. Mi piacciono tante modalità di gioco. Credo che Luis Enrique abbia fatto vedere qualcosa di veramente bello. Però conta il talento e saperlo esprimere. Io penso che in tutti i lavori ci siano difficoltà. Per me è determinante credere in qualcosa ed essere se stessi" ha detto Grosso, sottolineando come da allenatore non abbia seguito un modello ben preciso ma anche l'ammirazione per il tecnico neo-Campione d'Europa Luis Enrique.

VANTAGGIO - “Sicuramente aver fatto questo sport prima può essere un vantaggio. Conta svestirsi però dai panni dell’ex calciatore, sapendo che qualcosa potresti conoscere essendo stato dall’altra parte" ha concluso l'ex giocatore di Juventus, Inter e Palermo tra le altre.