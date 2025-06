Altra brutta notizia in casa Italia, a 4 giorni dalla trasferta di Oslo contro la Norvegia valida per le Qualificazioni al prossimo Mondiale, dopo il forfait di Alessandro Buongiorno - sostituito dal capitano della Fiorentina Luca Ranieri - a causa di problemi fisici: anche Manuel Locatelli ha abbandonato il ritiro della Nazionale a Coverciano.

OUT - Il centrocampista della Juventus sarà out per i prossimi match contro Norvegia e Moldavia a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra rimediato nell'allenamento di ieri. L'ex Milan dovrà dunque lasciare il ritiro della Nazionale per tornare a Torino. Al momento il ct Spalletti ha scelto di non sostituirlo e dunque di non convocare un nuovo giocatore per il doppio impegno che attende gli azzurri.

DA VALUTARE - Le condizioni di Locatelli saranno valutate nelle prossime ore, anche in ottica Mondiale per Club, competizione alla quale il classe '98 dovrà partecipare con la sua Juventus a partire dal 19 giugno prossimo - data del primo impegno dei bianconeri, contro gli emiratini dell'Al Ain.

LE PAROLE - Poche ore dopo l'ufficialità, attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, il giocatore ha parlato della delusione che sta provando in questo momento. Queste le sue parole: "Per me la Nazionale è un onore, saltare queste due partite mi fa veramente male. Un grande un bocca al lupo ai miei compagni, Forza Azzurri!"