Italia, Orsolini: "Un orgoglio essere tornato in Nazionale, avvicinamento sereno alla Norvegia"

Riccardo Orsolini, convocato in Nazionale dopo un anno di assenza, ha parlato da Coverciano a Vivo Azzurro TV in vista del doppio impegno degli azzurri valido per la Qualificazioni ai Mondiali 2026 contro la Norvegia (il 6 giugno a Oslo) e contro la Moldavia (il 9 giugno a Reggio Emilia). L'esterno del Bologna è reduce da una grande stagione con i felsinei, con cui ha vinto anche la Coppa Italia - per lui 17 goal in 40 presenze tra tutte le competizioni.

ORGOGLIO - "Per quanto mi riguarda è un grande orgoglio essere tornato a distanza di un anno e sono molto contento - ha ammesso il classe '97 - Goal da ricordare con la maglia dell'Italia? Il primo non si scorda mai. Ero pure all'esordio in Nazionale, con già la soddisfazione di poter indossare la maglia azzurra" ha detto Orsolini ricordando la rete all'esordio con la maglia azzurra nel novembre 2019, contro la Bosnia-Erzegovina.

NORVEGIA - Uno sguardo poi verso la trasferta di Oslo, fondamentale per il cammino degli uomini di Luciano Spalletti verso il prossimo Mondiale: "La viviamo in maniera serena, consapevoli delle nostre qualità e che rappresentiamo un popolo, una nazione che giustamente si aspetta tanto. In Norvegia è una delle partite più toste del girone, faremo di tutto per andare lì a vincere, lo merita l'Italia di tornare a un Mondiale dopo tanti anni".