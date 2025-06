Prosegue la ricerca di un commissario tecnico per la Nazionale italiana. Allo stato attuale dei fatti, sembra che la conclusione del processo di selezione sia finalmente giunta alla fine. Dopo che mercoledì sera – come riportato da Sportitalia - il capo delegazione Gianluigi Buffon avrebbe incontrato Gennaro Gattuso, ex compagno in azzurro e candidato principale al ruolo di selezionatore dopo l'esonero di Luciano Spalletti e il rifiuto di Claudio Ranieri, ecco che Sky Sport aggiunge un dettaglio importante.

CONTATTO DIRETTO – Secondo quanto viene riportato, infatti, è previsto nelle prossime ore un contatto diretto fra il presidente federale Gabriele Gravina e il candidato numero uno per il ruolo di prossimo commissario tecnico della Nazionale: Gennaro Gattuso. Un contatto volto a presentare il progetto Azzurri al tecnico ex Napoli e Pisa per arrivare in maniera definitiva alla fumata bianca.

GATTUSO APRE – Dal canto suo, l’ex storico giocatore del Milan ha già dato la sua totale disponibilità a ricevere l’incarico e ha aperto pienamente a diventare il CT dell’Italia sin da subito. Contatto diretto nelle prossime ore, Gattuso pronto a succedere a Spalletti alla guida del movimento calcistico azzurro.

IL POSSIBILE STAFF - Sky Sport, inoltre, specifica che all’interno del possibile futuro staff dovrebbe esserci almeno un altro azzurro, con Bonucci e Barzagli i favoriti. Lo slogan della Nazionale sarà “Azzurro per gli Azzurri”. Infine, è previsto anche un coinvolgimento di Cesare Prandelli: il ruolo dell’ex CT sarà legato ai vivai dei club italiani.