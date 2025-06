Italia, Raspadori: "Non è scontato fare 5 o 6 goal. Trovare persone come Spalletti non è facile"

Raspadori è stato il migliore in campo dell'Italia contro la Moldavia. In una partita insufficiente degli azzurri, l'attaccante del Napoli segna l'1-0 ed è sempre nel vivo del gioco. Al termine della gara, vinta 2-0, ha parlato a Rai 1

PIU' GOAL - "Ci potevamo aspettare di fare qualche goal in più, possono sembrare partite facili ma non è così anche se sappiamo che la qualità per fare qualche gol in più ce l'abbiamo. Potevamo calciare di più in porta, ma non è scontato fare 5 o 6 goal contro queste squadre. Però siamo l'Italia e dobbiamo fare di più".

POSIZIONE - "Per caratteristiche mie più sto vicino alla porta e più posso creare occasioni pericolose, ci sono state situazioni nelle quali dovevo abbassarmi di più per giocare. La motivazione della mia posizione più arretrata era legata a questo".

MAGLIA E SPALLETTI - "Non è che non giochiamo con la maglia cucita addosso, sicuramente è un momento di difficoltà ma siamo consapevoli di non far vedere il nostro valore. Mi dispiace tantissimo per il mister e per il suo staff, trovare persone di questo valore non è semplice e ci tengo molto a ringraziarli visto che ho avuto anche la fortuna di averli a Napoli. Non credo che ci sia una sola motivazione, il mister ci dà delle indicazioni ma in campo andiamo noi. Non siamo al meglio fisicamente ma questo non vuol dire niente, siamo noi che dobbiamo alzare il nostro livello individuale sapendo di essere dei privilegiati a vestire questa maglia".

STANCHEZZA - "C'è per tutti, dipende come reagisci alla stanchezza. Dobbiamo mettere in campo di più di quello che abbiamo fatto vedere".