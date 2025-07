Italia, tegola per Spalletti: si ferma Retegui, salta la doppia sfida contro la Germania in Nations League

L'Italia perde Mateo Retegui: il capocannoniere della Serie A, 22 goal in campionato con la maglia dell'Atalanta, non sarà a disposizione del ct Luciano Spalletti per la doppia sfida valida per i quarti di finale di Nations League contro la Germania.

"L’attaccante Matéo Retegui, sottoposto stamattina ad accertamenti strumentali per un risentimento muscolare alla coscia destra, è stato valutato come indisponibile per entrambe le gare contro la Germania e ha fatto rientro al club di appartenenza per le ulteriori valutazioni del caso".

Oggi, nel primo pomeriggio, è prevista una conferenza stampa in cui potrebbero essere forniti ulteriori aggiornamenti. A guidare l'attacco dell'Italia, dunque, sarà l'attaccante della Fiorentina Moise Kean, che è stato definito in condizione straordinaria da Spalletti.

E L'ATALANTA... - Il risentimento muscolare di Retegui, quindi, deve essere valutato dall'Atalanta, che dopo la sosta giocherà alcune sfide molto importanti per mantenere il piazzamento Champions League contro Fiorentina, Lazio, Bologna e Milan.