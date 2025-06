Il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa a Coverciano in vista dei prossimi impegni della Nazionale, validi per le Qualificazioni al Mondiale di Canada, Messico e Stati Uniti. Gli azzurri se la vedranno a Oslo contro la Norvegia dei vari Haaland, Odegaard e Sorloth il 6 giugno; il secondo impegno invece è in programma lunedì 9 giugno al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro la Moldavia.



TUTTO - “Spareggio a Oslo? In Norvegia ci giochiamo molto sul fatto se parteciperemo al Mondiale oppure no, per cui noi lo sappiamo bene tutti. Ce lo siamo detti a vicenda già nel primo incontro di ieri, c'era Buffon presente. Si va ad assolvere questo compito che ci è stato consegnato, si va a giocarci questa qualificazione che per noi è fondamentale. La Norvegia è la miglior Norvegia della sua storia, ha sia qualità tecniche che fisiche soprattutto nel reparto offensivo. Gioca con un 4-3-3 un po' spinto perché poi Sorloth viene a fare l'attaccante centrale, è votata al calcio offensivo. E' reduce da risultati importanti con un calcio importante, poi per il resto noi abbiamo tutte le carte in tavola per fare la nostra partita. Vogliamo disputare una grande gara ed è quello che andremo a mettere in pratica; la mia strategia è la stessa di quella delle gare precedenti” ha spiegato l’allenatore campione d’Italia con il Napoli nel 2022/23, soffermandosi sull’importanza dell’impegno scandinavo, in programma alle 20.45 di venerdì 6 giugno.

COMPLIMENTI ALL'INTER - Spalletti si è poi espresso sul percorso dell’Inter, sconfitta fragorosamente dal Paris Saint-Germain in finale di Champions League, ma arrivata a giocarsi fino all’ultimo tutti gli obiettivi stagionali: “L'Inter dal mio punto di vista ha fatto una stagione straordinaria, aver lottato fino alla fine per lo Scudetto ed essere arrivata in fondo a tutte le competizioni con tutte le difficoltà del caso non è da poco. Poi ha perso contro squadre fortissime come Milan, Napoli o PSG ma nel calcio funziona così. Io darei più forza al percorso dell'Inter piuttosto che alle sconfitte. Partite come quelle contro Barcellona e Bayern Monaco sono cose straordinarie. Poi è chiaro che ci si rimane male perché poi vengono a sommarsi componenti, dopo aver giocato partite su partite ci sta non poter essere brillanti e ieri sera all'Inter è successo di essere al di sotto delle sue reali forze. Ma ciò che va sottolineato è il grande lavoro, sono arrivati in finale di Champions due volte in tre anni e per farlo ci vuole davvero roba addosso di quella che non scalfisci facilmente. Poi purtroppo hanno perso ed è da questo livello di partite qui che viene fuori che campione sei, che uomo sei, che forza hai. Di che livello sei lo dice la reazione a queste partite qui. Ora a questi giocatori crolla tutto addosso, ma noi faremo leva per sistemare tante cose con questa prossima partita. Giocheremo per qualcosa di straordinario e io credo sia l'occasione giusta per ripartire subito”.



LE LODI AL CAPITANO - Non sono mancati gli elogi per Gianluigi Donnarumma, neo-campione d’Europa con il PSG e protagonista di una grande stagione con i parigini, oltre che capitano della selezione italiana. L'estremo difensore classe '99 infatti ha parlato di Nazionale e dei prossimi impegni già pochi minuti dopo aver sollevato la coppa dalle grandi orecchie: “Ha fatto vedere anche ieri di essere il più forte. Eccelso e sontuoso per le parate viste a Monaco di Baviera, ma anche in campionato le ha fatte. Ci dà forza avere calciatori e campioni di questo livello, anche altri hanno vinto. L'aspirazione finale è sempre indossare questa maglia emi aspetterei che tutti i calciatori la pensassero allo stesso modo”.

ANCELOTTI - Spalletti ha concluso con qualche parola su Carlo Ancelotti, fresco nuovo ct del Brasile: "Ancelotti ha allenato i più grandi a livello mondiale, è quello giusto per tirar su una nazionale con quell'estro e quella fantasia. Ancelotti è una scelta super corretta e giusta per qualsiasi nazione".