Italia, Spalletti: "Ho rimesso tutti al loro posto, non cambieremo. Ecco le tre cose diverse dagli Europei"

Nell'Italia che ha battuto la Francia a casa sua per 3-1 c'è lo zampino di Luciano Spalletti. Nel post gara, alla Rai, il ct ha parlato così dopo i primi 3 punti in Nations League.

REAZIONE - “E’ stata la chiave della partita, tutti hanno reagito e poi hanno fatto la partita che dovevano fare. Doppiamente bravi. C’è sempre possibilità di fare meglio. Era importante stare in campo da squadra, una qualsiasi situazione ti può ridurre alla follia. Le cose che accadono vengono sempre dalla tua testa, le difficoltà maggiori devono essere messe a posto dentro noi stessi”.

SVOLTA - “Scelto un gruppo di giocatori, le condizioni non sono quelle di fine campionato. Ci sono giovani che hanno voglia di farsi vedere. La voglia è la chiave di qualsiasi successo”.

STELLA - "Tonali? Partita magnifica. Avevamo paura che non ce la facesse a giocare 90 minuti, invece alla fine ha dato due belle sgasate. Abbiamo ritrovato un giocatore fortissimo”.

In conferenza stampa, ha poi aggiunto.

L'ANALISI - "Quando ho accettato la Nazionale pensavo di costruire una squadra forte e a me non si modifica l'idea dopo 1-2 gare perse, penso di avere a che fare con una Nazione in cui si possono trovare 20 calciatori forti e far vedere delle cose importanti anche contro squadre di un livello top come la Francia. Poi è sempre la stessa cosa: non c'è niente in questo mondo che può distruggere come la tua mente. Il gol preso in quel modo ti può ridurre alla follia e quindi doppiamente bravi nell'esser rimasti in partita. Poi i ragazzi hanno fatto delle cose importanti oltre i gol: s'è sbagliato tantissimi fraseggi, ma stasera siamo stati dei giganti quanto i nostri avversari. Sono stati bravi i ragazzi ad adattarsi a qualsiasi situazione, i ragazzi hanno lottato e dato l'anima. Hanno fatto vedere roba tosta da un punto di vista fisico perché loro sono delle belve dal punto di vista della fisicità. Siamo stati squadra in qualsiasi momento della partita, in qualsiasi situazione. Poi devi avere fortuna quando fai le sostituzioni ma Udogie davvero può fare la mezzala. E poi Dimarco sa giocare a calcio, puoi metterlo davvero da qualsiasi parte. Abbiamo ragazzi giovani di grande qualità. Ricci ha disputato una grande partita. La sensazione dei giorni precedenti era quella che vi ho raccontato ieri, ho visto un ritmo durante gli allenamenti che l'altra volta non era così. Ora siamo agli inizi, ci sono nuovi entusiasmi mentre lì eravamo alla fine e c'erano state cose che hanno portato qualcuno a staccare un po'".

TATTICA - "Avendoli rimessi tutti nelle loro posizioni si sono ritrovate le condizioni e aldilà di come è andata questa partita noi avremmo comunque continuato così per sempre. Ci sono altri 3-4-5 giocatori di questo gruppo che abbiamo lasciato a casa ma questo gruppo qui siamo convinti che sia quello che ci porteremo dietro in futuro. Stasera sono contento perché siamo tutti un po' risollevati, ora si ha la possibilità di continuare su questa strada perché s'è visto che abbiamo delle potenzialità. Rimanendo umili e restando il più basso possibile".

LA PROVOCAZIONE - "Nella ripresa i giocatori italiani cadevano spesso, era una tattica, mi chiede? Cioè utilizzo la tattica di far cadere i calciatori? Mah... A me è sembrato che in 2-3 situazioni non ci è stato fischiato fallo. Noi non siamo sfuggiti dalla partita, ma non veniamo da un buonissimo momento e abbiamo badato a fare sempre blocco squadra. Facciamo ciò che ci porta più vantaggio a voi... Detto ciò, la Francia è una grande squadra e l'Italia ha giocato una grande partita. L'importante per la ripartenza era vedere una squadra in campo".