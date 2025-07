Italia U21, Baldini sarà il nuovo commissario tecnico: c'è la conferma del presidente della FIGC Gravina

Silvio Baldini sarà il nuovo allenatore dell'Italia Under 21: è arrivata la conferma da parte del presidente della FIGC Gabriele Gravina, che ha comunicato all'allenatore la sua scelta

L'Italia Under 21 avrà presto il suo nuovo commissario tecnico: come rivelato da Sky Sport, il nuovo ct della Nazionale saràSilvio Baldini, che lo scorso 19 giugno aveva annunciato il suo addio al Pescara dopo aver riportato il club abruzzese in Serie B. La conferma è arrivata direttamente da parte del presidente della Federazione Gabriele Gravina, che lo ha contattato telefonicamente per confermargli la decisione presa.



Ricordiamo che negli scorsi giorni era andato in scena un. Un vertice che aveva dato i suoi frutti, visto che adesso è arrivata la fumata bianca. Baldini è stato, quindi, scelto per guidare gli azzurrini e prenderà il posto dell'uscente Carmine. Manca solamente l'annuncio ufficiale, che è atteso a breve.