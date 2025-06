Italia Under 17, 2-1 al Belgio e in semifinale da prima del girone: ora il Portogallo

L'Italia Under 17 fa en plein e si qualifica da prima del suo raggruppamento alle semifinali dell'Europeo di categoria in corso in Albania. Dopo aver superato all'esordio la Cechia (2-1) ed essersi ripetuti contro l'Inghilterra (4-2), gli Azzurrini che erano già certi della qualificazione si aggiudicano anche l'ultima partita contro il Belgio. E' la doppietta di Inacio, che sale a quota 4 reti nel torno, a favorire il 2-1 sui Diavoli Rossi, che passano a loro volta il turno da secondi grazie ad una migliore differenza reti rispetto all'Inghilterra.

L'Italia, che contestualmente aveva conquistato pure il pass per il Mondiale Under 17 del prossimo novembre in Qatar, ora affronterà in semifinale la seconda classificata dell'altro girone, il Portogallo, mentre la Francia prima del gruppo A se la vedrà col Belgio.