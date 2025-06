Italia Under 17, i convocati di Favo per gli Europei. Oggi visita da parte di Spalletti

L’Italia Under 17, campione d’Europa in carica, si prepara a difendere il titolo continentale conquistato nella passata edizione a Cipro. Gli Azzurrini sono pronti alla fase finale dell’Europeo in programma dal 19 maggio al 1° giugno in Albania.

L'Italia è stata inserita nel Gruppo B e debutterà martedì 20 maggio (ore 20.30) allo Stadio 'Niko Dovana' di Durazzo, prima di affrontare l'Inghilterra venerdì 23 maggio (ore 20.30) all'Arena Egnatia di Rrogozhinë e il Belgio lunedì 26 maggio (ore 20.30) nuovamente a Durazzo.

Giovani azzurri che, quest’oggi, hanno ricevuto la visita del commissario tecnico della Nazionale A Luciano Spalletti, che ha rivolto un grande ‘in bocca al lupo’ a ognuno dei ragazzi convocati dal tecnico Massimiliano Favo. Di seguito, l’elenco e il programma degli Azzurrini.

I CONVOCATI -

Portieri: Andrea Maran (Modena), Sebastiano Nava (Juventus)

Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter), Cristiano De Paoli (Udinese), Laurence Adam Giani (Stoke City), Dauda Amihere Iddrisa (West Bromwich Albion), Jean Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Davide Pavesi (Cremonese)

Centrocampisti: Alessio Baralla (Empoli), Christian Comotto (Milan), Andrea Luongo (Torino), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Napoli), Federico Steffanoni (Atalanta)

Attaccanti: Antonio Arena (Pescara), Thomas Campaniello (Empoli), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Samuele Inácio (Borussia Dortmund), Edoardo Zanaga (Empoli).

IL PROGRAMMA - UEFA European Under-17 Championship Albania 2025 | Fase finale

Gruppo A: Albania*, Francia, Germania, Portogallo.

Gruppo B: Italia, Belgio, Inghilterra, Cechia.

*paese ospitante

Fase a gironi (dal 19 al 26 maggio)

Prima giornata

lunedì 19 maggio

Ore 18: Albania-Portogallo, Arena Kombëtare di Tirana

Ore 20.30: Germania-Francia, Elbasan Arena di Elbasan

martedì 20 maggio

Ore 18: Inghilterra-Belgio, Arena Egnatia di Rrogozhinë

Ore 20.30: ITALIA-Cechia, Stadio 'Niko Dovana' di Durazzo

Seconda giornata

giovedì 22 maggio

Ore 18: Albania-Germania, Elbasan Arena di Elbasan

Ore 20.30: Francia-Portogallo, Arena Kombëtare di Tirana

venerdì 23 maggio

Ore 18: Belgio-Cechia, Stadio 'Niko Dovana' di Durazzo

Ore 20.30: ITALIA-Inghilterra, Arena Egnatia di Rrogozhinë

Terza giornata

domenica 25 maggio

Ore 20.30: Portogallo-Germania, Arena Kombëtare di Tirana

Ore 20.30: Francia-Albania, Elbasan Arena di Elbasan

lunedì 26 maggio

Ore 20.30: Cechia-Inghilterra, Arena Egnatia di Rrogozhinë

Ore 20.30: Belgio-ITALIA, Stadio 'Niko Dovana' di Durazzo

Fase a eliminazione diretta (dal 29 maggio al 1° giugno)

Semifinali (giovedì 29 maggio)

S2) Ore 18: Vincente Gruppo B-Seconda classificata Gruppo A, Arena Kombëtare di Tirana

S1) Ore 20.30: Vincente Gruppo A-Seconda classificata Gruppo B, Elbasan Arena di Elbasan

Finale (domenica 1° giugno)

Ore 20.30: Vincente S1-Vincente S2, Arena Kombëtare di Tirana