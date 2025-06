Italia Under 17 ko ai rigori: Inacio e Baralla non bastano, Portogallo in finale

Niente da fare per l'Italia Under 17, sconfitta ai rigori dal Portogallo che va in finale agli Europei di categoria.

Gli Azzurrini passano in vantaggio nel primo tempo con Inacio (che ribadisce in rete la respinta del portiere su un suo calcio di rigore) e nella ripresa con un euro-goal di Baralla, ma i portoghesi rispondono prima con Manuel e poi con Soares.

Dopo il 2-2 dei tempi regolamentari si va ai calci di rigore, fatali all'Italia. Domenica sera si gioca la finale tra Portogallo e Francia, che ha battuto 3-2 il Belgio nell'altra semifinale.

LA SEQUENZA DEI RIGORI IN ITALIA-PORTOGALLO

Soares (P): sbagliato.

Comotto (I): sbagliato.

Pereira (P): goal.

Prisco (I): goal.

Neves (P): goal.

Giani (I): goal.

Mide (P): goal.

Inacio (I): goal.

Dbouk (P): sbagliato.

Maccaroni (I): sbagliato.

Chelmik (P): goal.

Iddrisa (I): sbagliato.