Italia Under 17 super, il 4-2 all'Inghilterra ci qualifica alle semifinali dell'Europeo

del torneo continentale in corso di svolgimento in Albania. Dopo la vittoria per 2-1 all'esordio contro la Cechia, gli Azzurrini si ripetono con, una delle formazioni più accreditate dell'intera competizione.

Una prova di forza dell'Italia allenata da mister Massimiliano Favo, che per due volte si porta in vantaggio con le reti del gioiellino di scuola Atalanta (oggi al Borussia Dortmund) e figlio d'arte Samuele Inacio e del difensore De Paoli e per altrettante volte si fa riprendere dalla doppietta di Alejandro Rodriguez. Ma i guizzi, tra il 67° ed il 77° di Campaniello e Luongo (su calcio di punizione) regalano 3 punti fondamentali per prendere la testa solitaria della classifica con 6 punti. Alle nostre spalle, a quota 4 punti, sale il Belgio, che ha sconfitto per 3-1 la Cechia, e che sarà il nostro ultimo avversario nella fase a gironi lunedì 26. Mentre l'Inghilterra rimane con un solo punto.

Agli Azzurrini, che conquistano con 90' di anticipo l'accesso alla semifinale e pure il pass per il Mondiale Under 17 in Qatar del prossimo novembre, basterà un punto contro i Diavoli Rossi per essere certi del primo posto nel girone B.