Italia Under 21, a sorpresa spunta Silvio Baldini: incontro con Gattuso e Buffon

L'ex allenatore del Pescara incontra in giornata il neo ct e il capo delegazione della Nazionale. Nell'ultima stagione ha lanciato il 2009 Antonio Arena

La rivoluzione azzurra, avviata dall'avvento di Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale maggiore dopo l'esonero di Luciano Spalletti, potrebbe non essersi ancora conclusa. La scelta del presidente della FIGC Gabriele Gravina, in concerto col capo delegazione Gianluigi Buffon, di avviare un nuovo corso che includa altri simboli dell'Italia dei campioni del mondo del 2006 (Bonucci e Barzagli inseriti nello staff) e che contempla l'aggiunta di una figura di raccordo tra squadra A e giovanili come l'ex ct Cesare Prandelli potrebbe comprendere un importante avvicendamento tra le fila dell'Under 21. Una selezione che nel prossimo biennio punta ad essere protagonista nell'Europeo del 2027 che assegnerà i posti per disputare i Giochi Olimpici di Los Angeles: è dal 2008 che gli Azzurrini non si qualificano a questa competizione.





L'attuale allenatore Carmine Nunziata ha visto scadere nei giorni scorsi il suo contratto, a poca distanza da un'esperienza positiva – sulla base delle aspettative non proprio massimali – all'Europeo disputato in Slovacchia. L'eliminazione ai quarti di finale, dopo i tempi supplementari e in doppia inferiorità numerica al cospetto della Germania, è stato un traguardo assolutamente onorevole. Che ha certificato la bontà del percorso intrapreso col tecnico bresciano, sul quale incombe tuttavia un nome a sorpresa nel caso in cui la Federazione scegliesse di non proseguire con lui.





Secondo quanto riporta Sky Sport, nella giornata odierna il neo ct Gattuso e Buffon avranno un incontro con Silvio Baldini. Il nome dell'allenatore toscano, che ha riportato il Pescara in Serie B al termine dei playoff per poi salutare la compagnia. In attesa di una nuova sfida, questa potrebbe essere proprio quella di diventare il nuovo responsabile della nostra squadra Under 21, avendo dimostrato nella sua carriera una certa abilità nel dare una forte identità tattica alle proprie formazioni e di puntare con coraggio sui giovani. L'ultima dimostrazione proprio a Pescara, dove è esploso l'attaccante classe 2009 Antonio Arena, obiettivo di mercato della Roma e non solo.