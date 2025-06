Italia Under 21, cosa serve per qualificarsi ai quarti dell'Europeo con un turno d'anticipo

L'Italia Under 21 scenderà in campo contro la Slovacchia per la seconda partita del girone dell'Europeo di categoria. Dopo la vittoria contro la Romania all'esordio gli azzurrini di Carmine Nunziata hanno l'occasione di centrare la qualificazione ai quarti di finale con un turno d'anticipo. Ecco cosa serve all'Italia per passare il girone con un turno d'anticipo.

LE COMBINAZIONI - Dopo una partita la situazione nel girone A è la seguente: Spagna 3, Italia 3, Slovacchia 0, Romania 0. In caso di vittoria contro la Slovacchia e di mancata vittoria della Romania, l'Italia sarebbe aritmeticamente ai quarti di finale. Gli azzurrini salirebbero a 6 punti, con la Spagna a 6 o 4 e la Romania a 1 o 0 punti. E la Slovacchia in fondo a 0 punti.

Se la Romania vincesse contro la Spagna, l'Italia non sarebbe certa nemmeno con una vittoria. Ci sarebbe, infatti, la possibilità di un triplice arrivo a 6 punti con le altre due nazionali (in caso di vittoria all'ultima della Spagna contro l'Italia e della Romania con la Slovacchia) ed entrerebbe così in gioco la differenza reti.

Non basterebbe un pareggio, che porterebbe a quota 4 e lascerebbe la squadra di Nunziata in lotta con Spagna, Romania e Slovacchia. Così come in caso di sconfitta: tutto sarebbe rimandato all'ultima giornata del 17 giugno.