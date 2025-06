Italia Under 21, Francesco Pio Esposito salta gli Europei: torna all'Inter

Una brutta notizia per l'Italia Under 21: Francesco Pio Esposito non ci sarà agli Europei di categoria, che si svolgeranno in Slovacchia dall'11 al 28 giugno, è indisponibile per lo staff medico della Nazionale e quello dell'Inter.

L'attaccante classe 2005, in prestito allo Spezia nell'ultima stagione, aveva raggiunto ieri pomeriggio il raduno degli Azzurrini a Tirrenia per sottoporsi ad esami diagnostici ed essere visitato dallo staff medico della Nazionale. Si è deciso, in accordo con l'Inter, che non è disponibile per i prossimi impegni.

IL COMUNICATO DELLA FIGC

Francesco Pio Esposito non parteciperà al Campionato Europeo che si svolgerà in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. Il calciatore aveva raggiunto ieri pomeriggio il raduno della Nazionale Under 21 a Tirrenia per sottoporsi ad accertamenti diagnostici ed essere visitato dallo staff medico della Nazionale che - in accordo con il professor Piero Volpi, responsabile sanitario dell’Inter, suo club di appartenenza - lo ha considerato indisponibile per i prossimi impegni.

Entro la mezzanotte di oggi il tecnico Carmine Nunziata comunicherà alla UEFA la lista dei 23 convocati per la fase finale del torneo continentale.

L’ELENCO DEI CONVOCATI PER IL RADUNO DI TIRRENIA

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Crotone), Gioele Zacchi (Latina);

Difensori: Giovanni Bonfanti (Pisa), Daniele Ghilardi (Hellas Verona), Gabriele Guarino (Carrarese), Michael Kayode (Brentford), Lorenzo Pirola (Olympiacos), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Lugano);

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Roma), Alessandro Bianco (Monza), Issa Doumbia (Venezia), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Cher Ndour (Fiorentina), Niccolò Pisilli (Roma), Matteo Prati (Cagliari), Cristian Volpato (Sassuolo);

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Frosinone), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley).

Staff – Tecnico: Carmine Nunziata; Capo delegazione: Giancarlo Antognoni; Team Manager: Gianfranco Serioli; Assistenti tecnico: Matteo Brighi e Christian Maggio; Preparatori atletici: Vito Azzone e Luca Coppari; Preparatore dei portieri: Fabrizio Ferron; Match analyst: Gianluca Mazziotti; Medici: Daniele Mazza e Vincenzo Santoriello; Nutrizionista. Maria Luisa Cravana; Fisioterapisti: Tommaso Cannata, Giuliano Gepponi e Nicola Sanna; Segretario: Manfredi Martino.