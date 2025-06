Italiani all'estero: Lisci può allenare nella Liga, Teti ds in Premier e punta Cambiaso della Juventus

In Spagna l'Osasuna chiama Alessio Lisci per la panchina. Nelle ultime due stagioni il 39enne tecnico italiano ha allenato il Mirandes, che sabato sera gioca il ritorno della finale playoff per la promozione nella Liga sul campo dell'Oviedo, battuto 1-0 all'andata in casa.

Intanto in Inghilterra il Wolverhampton ha assunto Domenico Teti come nuovo direttore sportivo. Secondo SportsBoom, starebbe preparando un'offerta da circa 30 milioni di euro per Andrea Cambiaso. Il terzino della Juventus è cercato sul mercato anche da Milan e Nottingham Forest. La disponibilità finanziaria non manca al club inglese dei Wolves, che ha ceduto l'attaccante brasiliano Matheus Cunha al Manchester United per 74,2 milioni di euro e il terzino sinistro franco-algerino Rayan Ait-Nouri al Manchester City per 36,8 milioni di euro.

IL COMUNICATO - Nell'ambito dell'impegno continuo del club nel rafforzare l'ambiente professionale e migliorare l'efficienza operativa in tutti i reparti, Domenico Teti è stato nominato direttore del calcio professionistico del club.

Teti entra a far parte del club con una vasta esperienza in Europa e Medio Oriente e lavorerà come parte del team dirigenziale calcistico per migliorare la strategia e la pianificazione del calcio professionistico e della prima squadra, consentendo una migliore collaborazione e contribuendo a garantire allineamento e coerenza in tutto l'ambiente professionale.

LE PAROLE - Teti ha dichiarato: "Sono davvero entusiasta di entrare a far parte della famiglia del Wolverhampton Wanderers e di sentire la passione dei suoi tifosi, che incarnano l'anima e lo spirito di questo storico club. È un onore far parte di qualcosa di così speciale. Non vedo l'ora di lavorare con Jeff, Vitor e il resto dello staff e dei giocatori, contribuendo allo sviluppo di una cultura calcistica appassionata, lungimirante e proattiva".