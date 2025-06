Italiano batte il Milan e si candida alla panchina rossonera: ma per i bookie Allegri resta sempre in pole

Vincenzo Italiano potrebbe aver fatto lo sgambetto alla sua futura squadra. Secondo i bookmaker, infatti, potrebbe proprio essere l'attuale allenatore del Bologna a sedersi sulla panchina del Milan nella prossima stagione.Dopo il trionfo nella finale di Coppa Italia, le quote passano da 16 a 6, al pari di Gian Piero Gasperini. In pole, sulla lavagna, sempre il ritorno di Massimiliano Allegri, offerto a 3,50. Alle sue spalle, cala da 7,50 a 4 il ritorno in Italia di Roberto De Zerbi, mentre a quota 5 spunta la coppia formata da Maurizio Sarri e Antonio Conte.