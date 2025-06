Milan su Italiano: incontro interlocutorio col Bologna per il rinnovo

È stato un incontro interlocutorio quello odierno tra il Bologna e Vincenzo Italiano per il rinnovo del contratto: il tecnico - accompagnato dai suoi legali, Francesco Caliandro e Diego Nappi - e il club rossoblù hanno dialogato in un clima positivo e cordiale, ma per il momento non c’è intesa sulla cifra del futuro ingaggio. Italiano ha un contratto fino a giugno 2026 ed è finito nel mirino del Milan, essendo il primo nome del futuro direttore sportivo Igli Tare: nessun contatto con i rossoneri (anche perché Tare deve essere ancora annunciato) e la priorità del tecnico che ha appena vinto la Coppa Italia con il Bologna è restare in Emilia, ma restano da trovare gli accordi per l'eventuale rinnovo.



INGAGGIO E GARANZIE TECNICHE - L’incontro odierno a Casteldebole, poco dopo l’ora di pranzo, è durato un paio d’ore: Italiano ha dato al Bologna l'ampia disponibilità a prolungare il suo rapporto con i rossoblù, ma manca l’intesa sull’ingaggio. L’allenatore ha un contratto da 2,1 milioni netti, cifra già importante che ha toccato con bonus e premi i 2,5 milioni visto lo straordinario lavoro svolto in questa sua prima stagione emiliana: il Bologna è disponibile ad un ritocco verso l’alto dell’ingaggio, ma senza sforare i parametri economici del club. Che a Motta, per fare un esempio, fino all’anno scorso dava 1,2 milioni netti. Ci si dovrà venire incontro, visto che si parla di un possibile rinnovo fino al 2028 e che il Bologna il prossimo anno non avrà i proventi della Champions League, pur giocando l’Europa League. Il Milan rimane alla finestra, nei prossimi giorni densi di premi (venerdì gli sarà consegnato dal sindaco Lepore il Nettuno d’oro a Casteldebole) e di festeggiamenti, con la parata con la Coppa Italia per le vie della città prevista domenica, ci sarà anche un nuovo incontro tra Italiano e il Bologna. Tenendo ben presente che l’allenatore ha un altro anno di contratto: se per caso non si arrivasse a una quadratura, potrebbe anche restare per una stagione per poi andare a scadenza. Scenario che tutti vorrebbero evitare, ma da non escludere del tutto.