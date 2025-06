Italiano-Torino: contatto. E' lui il preferito per il dopo-Juric

Alla vigilia della semifinale di andata di Conference League tra Fiorentina e Club Brugge, il tecnico viola Vincenzo Italiano ha davanti a sé l'ultimo mese da allenatore gigliato, dopo tre anni in riva all'Arno. Sia in caso di passaggio in finale, sia di eliminazione, sarà l'ultima gara europea al Franchi. Poi il finale di campionato e un'estate che lo vedrà cambiare

FUTURO GRANATA? - Al momento, secondo il Corriere dello Sport, c’è il Torino nel suo futuro: da giorni proseguono i contatti tra le parti e l'ultimo incontro ci sarebbe stato lunedì, giorno in cui la Fiorentina riposava dopo il 5-1 al Sassuolo della sera precedente. Il tecnico siciliano ha capito subito che il club granata sta facendo sul serio e la conferma l'ha avuta proprio nel colloquio di due giorni fa. Il Torino ha individuato in Italiano il profilo giusto per rilanciare con forza le proprie ambizioni al termine del ciclo targato Juric e la determinazione dei dirigenti piemontesi, in quest’ultimo episodio rappresentata dal direttore sportivo Vagnati, non ha fatto altro che aggiungere certezze in quella direzione anche allo stesso Italiano.