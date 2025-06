Continua ad essere forte l'attenzione del Milan per lo svizzero classe 2002 di proprietà del Club Brugge, Ardon Jashari: la pista infatti non è stata abbandonata dai dirigenti rossoneri nonostante il club meneghino sia molto vicino alla chiusura dell'affare Samuele Ricci con il Torino e abbia di fatto già blindato Luka Modric - attualmente ancora impegnato al Mondiale per Club con il Real Madrid.

LA TRATTATIVA - Dopo un iniziale scambio di informazioni, il Milan aveva presentato la prima offerta al Bruges per il centrocampista nella giornata di martedì (24 giugno, ndr): 30 milioni comprensivi di bonus (27+3), proposta rispedita al mittente da parte del club proprietario del cartellino, che vorrebbe raggiungere 40 milioni per la cessione del suo gioiellino (su cui ci sono anche Borussia Dortmund, Manchester United e altri club inglesi). La bottega belga continua ad essere molto cara, basti pensare al caso De Ketelaere nell'estate 2022, sempre con il Milan coinvolto (per una cifra attorno i 38 milioni).

APERTURA - Secondo quanto riportato oggi (27 giugno, ndr) dall'esperto di mercato Matteo Moretto, l'ultima proposta dei rossoneri è stata per una cifra complessiva superiore ai 30 milioni (27+5) ma il Bruges vuole raggiungere quota 40 milioni tra parte fissa e variabile. La trattativa rimane complicata ma potrebbe essere facilitata dalla volontà del giocatore, che ha comunicato ai belgi di volersi trasferire a Milano.

NUOVA OFFERTA - Come riferito da Sky Sport nella giornata odierna- che ha visto il ds Tare volare in Belgio per trattare con la squadra nerazzurra - la dirigenza del club di via Aldo Rossi ha presentato una nuova offerta al Club Brugge. La nuova offensiva è di 30 milioni di euro di base fissa, bonus esclusi.