Javi Guerra e l'offerta 'offensiva' del Milan: ipotesi Musah-bis

Non solo Xhaka. Il Milan ha deciso di rinnovare completamente il centrocampo, che a maggior ragione dopo l'addio di Reijnders ha bisogno di qualità e, soprattutto, esperienza. Lo svizzero 33enne del Bayer Leverkusen è in cima alla lista delle preferenze, ma non dovrebbe essere l'unico innesto. Dopo il Mondiale per Club con il Real Madrid firmerà Luka Modric, nelle prossime settimane potrebbe vestire il rossonero anche Javi Guerra. Il condizionale è d'obbligo, per tutte quelle che sono le difficoltà del caso, ma lo spagnolo impegnato in questi giorni in Slovacchia con la Spagna per l'Europeo under 21 è considerato da Tare e Furlani è considerato una priorità.

Il nome del centrocampista box-to-box classe 2003 cresciuto tra Villarreal e Valencia è sul taccuino degli scout rossoneri da oltre un anno, ma la trattativa è partita solo nelle ultime settimane. Al Mestalla è arrivata già la prima offerta, 16 milioni di euro più 4 di bonus, respinta al mittente. Secondo quanto scrive Superdeporte il Valencia ha etichettato la proposta come "offensiva", per lasciare partire Javi Guerra vuole molto di più.Una cifra maggiore dei 25 milioni offerti l'anno scorso dall'Altetico Madrid. Il giocatore è un punto fermo di Carlos Corberan, che ha chiesto al club di non cederlo. Vuole costruire intorno a lui la squadra del prossimo anno.

Il contratto in scadenza nel 2027 non è però sinonimo di sicurezza, Javi Guerra è legato all'ambiente Valencia, ma vuole essere valorizzato dal punto di vista sportivo e, soprattutto economico. Vuole vincere, lottare per traguardi importanti e ricevere un stipendio da top, secondo Onda Cero in linea con quello del capitano José Luis Gayà, ovvero 6 milioni di euro lordi, circa 3 milioni di euro netti. Che lo farebbe diventare uno dei più pagati della rosa. Una cifra complicata da raggiungere per il club del magnate Peter Lim, per questo l'addio resta lo scenario più probabile.

Ma a quale cifra? Il Valencia chiede, come detto, oltre 25 milioni di euro, anche perché il 30% della vendita deve finire nelle casse del Villarreal. In Spagna sono sicuri che alla fine il Milan, se vuole portare in Italia il giocatore, deve pagare quanto richiesto. Esattamente come successo due anni fa per Younes Musah. La prima offerta per l'americano fu di 8 milioni, alla fine i due club chiusero l'affare per oltre 20 milioni (per l'esattezza, come da bilancio, 21.177.869 euro). Il Valencia non ha nessuna intenzione di farsi prendere dalla gola: è disposta a trattare, non a svendere uno dei suoi giocatori migliori.