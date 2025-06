Jimenez, Zeroli, Liberali e Camarda: come sta andando con il Milan Futuro e le prospettive per la Prima squadra

Le difficoltà sono sotto gli occhi di tutti (una sola vittoria, peggior attacco del Girone B di Serie C e penultimo posto in classifica) ma il Milan Futuro è una squadra piena di talenti. Il primo obiettivo che la società ha fissato è proprio la valorizzazione e la crescita dei giovani per averli poi pronti per la Prima squadra. Andiamo ad analizzare caso per caso cosa ci ha detto questo primo scorcio di stagione rispetto ai profili già visti all’opera al piano superiore con Pioli prima e Fonseca dopo.

JIMENEZ CONVINCE-Alejandro "Álex" Jiménez Sánchez è, senza ombra di dubbio, il migliore della squadra per rendimento e personalità. Il classe 2005 è costantemente tra i migliori in campo, mentalmente è sempre in partita e dispone di un bagaglio tecnico che c’entra poco con la serie C. Il Milan su di lui ha fatto un investimento importante convinto che farà parte in pianta stabile della Prima squadra anche perché può giocare sia da terzino destro che sul versante opposto. Nella seconda parte di questa stagione, con il possibile addio di Calabria, Alex dovrebbe avere uno spazio significativo anche con Fonseca.

ZEROLI IN SOSPESO- Il Milan crede fortemente nelle qualità di Zeroli in ottica futura. Kevin riconosce quelle che sono le responsabilità di essere il capitano della formazione Futuro ma fatica a tirare fuori doti da leader, non riesce a trascinare i compagni. Se da un punto di vista tecnico i zero gol e gli zero tra serie C e coppa Italia possono essere giustificati con l’adattamento a un ruolo diverso ( in Primavera giocava quasi da seconda punta e ora da mediano con Bonera) a livello di temperamento Zeroli fin qui sta deludendo. Fonseca lo stima e lo ha fatto giocare in questa stagione, il futuro dI Kevin in Prima squadra è chiaro. Ora però il classe 2005 deve lavorare di più e meglio per migliorare con il Milan Futuro.

GIOIELLO LIBERALI- Liberali rispetto ai compagni ha due anni in meno, essendo un classe 2007, e di conseguenza anche meno pressioni. Per visione di gioco e tecnica Mattia è il giocatore, probabilmente, più forte dell’intero settore giovanile rossonero. Ha personalità e qualità di livello superiore. Un giocatore da Milan. Bonera non gli sta garantendo una continuità di utilizzo per ragioni esclusivamente tattiche ma quando scende in campo Liberali é il faro della squadra, colui che crea gioco. Il giudizio, dunque, non può essere che positivo.

CAMARDA RIMANDATO- Camarda è l’unico 16enne titolare in serie C in Italia. Due gol in coppa Italia di serie C contro il Novara e uno in campionato su calcio di rigore. L’impatto contro giocatori strutturati ed esperti sarebbe stato complicato, si sapeva. Ma è anche quello che gli serve per il suo percorso di crescita. Francesco sta lavorando sodo e con grande disponibilità, il suo rendimento non è ancora all’altezza della situazione ma migliorerà partita dopo partita. Al momento non è ancora pronto per essere determinante in serie A anche se questo non sposta nulla perché il futuro è suo.